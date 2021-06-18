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    • 18.06.2021 21:41
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    ! Başkan : miz tam isabetle vurmayı başardı

    Gelen haberine göre Başkan , " miz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı." dedi.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan füze müjdesi

    haberi... Başkan sosyal medya hesaplarından milli savunma sanayi hamlelerimizden olan Roketsan'ın geliştirdiği uzun menzilli ATMACA Gemisavar Füzesinin başarılı test atışıyla ilgili (BİP, Telegram, Twitter, İnstagram, Youtube) açıklama yayınladı.

    Erdoğan, "Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı.

    Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

    Başkan Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.

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