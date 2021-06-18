ABD'de yapılan yeni bir çalışma, koronavirüsün orijinal halinden daha bulaşıcı olan Mutasyonlu virüsün insanların bağışıklık sisteminden kaçabildiğini ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada bilim insanları, alfa varyantının bağışıklık sisteminin ilk savunmasını devre dışı bırakarak virüsün vücutta hızla çoğalmasına neden olduğunu keşfetti. Bu durum Alfa varyantını sadece diğer tüm varyantlardan güçlü kılmakla kalmayıp, aynı zamanda alfa varyantıyla enfekte olan insanların hastalığı daha ağır semptomlarla geçirmesine neden oluyor. ABD'de California Üniversitesi San Francisco (UCSF) tarafından yapılan yeni bir çalışma alfa mutasyonun, insan vücudundaki ilk bağışıklık savunmasını devre dışı bırakarak varyantın çoğalması için daha fazla olanak tanıdığını ortaya koydu. Yale Tıp Fakültesi'nde virolog olarak görev yapan Dr. Maudry Laurent-Rolle, durumu çok etkileyici olarak değerlendiriyor ve şunları söylüyor: Başarılı bir virüs, bu ilk savunma sisteminin ötesine geçmelidir. Bunu yapmakta ne kadar başarılı olursa, virüs de o kadar iyi durumdadır.