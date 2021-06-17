Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından T625 Gökbey helikopteri için "Tasarım Organizasyonu Onayı" sertifikası verildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek tarafından TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'e takdim edilen onay belgesi sayesinde T625 Gökbey helikopteri için Tip Sertifikası alma yolunda önemli bir adım daha gerçekleşti.
Kotil, Tasarım Organizasyonu Onayı'nın alındığı bugünün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Daha önce sabit kanat Hürkuş için bir sertifikasyon yetkimiz vardı.