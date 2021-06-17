İptali istenen 6'ncı maddede ise üniversiteler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlerin, anayasa ve mevzuata uygunluğunun inceleneceğinin, uygun bulunmayan veya hukuka aykırılığı tespit edilen taslakların ise kuruma iadesine karar verilebileceğinin ifade edildiği belirtildi. Söz konusu maddeye ilişkin iptal isteminde, hukuka uygunluk yönünden cumhurbaşkanlığınca incelenmesinin yürütmenin yargı organının yerine geçerek, özerk kurumlar üzerinde yargısal denetim yetkisi kullanmasına neden olacağı ileri sürüldü.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, her iki kuralın da anayasaya uygun olduğuna ve iptal istemlerinin reddine hükmetti.