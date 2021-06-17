Türkiye aşılamada gaza bastı! SGK'ya kayıtlı olan herkese aşı hakkı tanındı. Milyonlar, aşı randevusunu alıp hastanelere aktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamayı hızlandırmak için yeni bir uygulamaya geçildiğini açıkladı. "Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" çağrısı yaptı. Bu arada son 24 saatte 1 milyon 447 bin 846 kişi aşılanarak rekor kırıldı.

35 YAŞA AŞI MÜJDESİ

Bakan Koca, "Bugün itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz" dedi.

GÜNÜN KAHRAMANI SABİRE

İzmir'de görevli hemşire Sabire Eren, aylarca COVİD-19 ile savaştı. Önceki gün de tam 224 kişiye aşı yaptı. Fotoğrafı, "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" yazısıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Büyük mutluluk yaşayan Eren, "Hem heyecanlandım hem de mutlu oldum" dedi.