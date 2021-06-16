Son dakika: Türkiye'de aşılamada yeni rekor! 1 milyon 416 bin 795 doz koronavirüs aşısı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



"ELLERİNİZ DERT GÖRMESİN"

Bakan Koca, "Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" dedi.



İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

Saat 24 itibariyle, 18.584 merkezde 47.314 sağlık çalışanımız 1 Milyon 416 Bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021