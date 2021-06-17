Türkiye'nin en büyük markalarından Türk Hava Yolları'nın yurt dışına yapacağı seferlerde 18 Haziran'dan itibaren yeniden ikram servisine başlanacağı duyuruldu. Açıklamayı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte o açıklama

Uçakta ikramları özlediniz değil mi?

Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz.

Konfor ve emniyet ile