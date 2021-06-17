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    • 17.06.2021 17:17
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    'den açıklama geldi! Yarından itibaren yeniden başlıyor

    haberi... Türkiye'nin en büyük markalarından 'nın yurt dışına yapacağı seferlerde 18 Haziran'dan itibaren yeniden ikram servisine başlanacağı duyuruldu.

    THY'den açıklama geldi! Yarından itibaren başlıyor

    Türkiye'nin en büyük markalarından 'nın yurt dışına yapacağı seferlerde 18 Haziran'dan itibaren yeniden ikram servisine başlanacağı duyuruldu. Açıklamayı Genel Müdürü sosyal medya hesabından duyurdu.

    İşte o açıklama
    Uçakta ikramları özlediniz değil mi?
    Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz.

    Konfor ve emniyet ile

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