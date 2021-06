Geleceğe hazır olanlar Ace of Mice Exhibition by Turkish Airlines'da bir araya geliyor

ACE of MICE Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, TÜRSAB Stratejik partnerliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, TUROFED, TUROB, Antalya Tanıtma Vakfı, AKTOB desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Infinity Visiual Fx Studio, Fuara Attığınız İlk Adımdan İtibaren Sizi Büyülemeye Hazırlanıyor! Sihirli Hologramik Açılış Şovumuzu İzlemeye Bekliyoruz.

Fuara attığınız ilk adımdan itibaren sizi büyülemeye hazırlanan Infinity Visiual Fx Studio yapacağı özel konsept ve deneyim alanları ile sizleri ACE of MICE'ın etkileyici ortamına davet ediyor. Anti Gravity konsepti ile sizleri adeta içine alacak, unutamayacağınız sihirli hologramik açılış şovumuzu izlemeye bekliyoruz.

GÜVENLİ FUAR ORTAMI SİZLERİ BEKLİYOR

4 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen ACE of MICE Awards töreninde olduğu gibi fuar alanında da üst düzey pandemi önlemleri titizlikle gerçekleştirilecek. Misafirler HES kodu tarama sistemi ile fuara giriş yapabilecekler. Fuar alanında bulunan termal kameralı turnikeler sadece ateşi 38 derecenin altında ve maske takan misafirlere açılacak.

Dünya Turizm ve MICE sektörüne Yön Veren İsimler ACE of MICE Kapsamında İstanbul'da

Global Business Travel Association – GBTA J. Grant Caplan

Association of Tour Operators in Russia - ATOR Maya Lomidze

The European Travel Agents' and Tour Operators' Associations – ECTAA Pawel Niewiamdomski

Azerbaijan Tourism Board - ATB Florian Sengstschmid

Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo – FIAVET Ivana Jelinic

ANTALYA TANITMA VAKFI VE 7 MEHMET'TEN VIP YEMEK DAVETİ

Akdeniz mutfağının özel lezzetleri Antalya tanıtma vakfı ve 7 Mehmet'in özel sunumuyla Gastro Show VIP Lounge alanında video mapping eşliğinde protokol katılımıyla gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİNDEN BÜYÜKELÇİ VE KONSOLOSLARA ÖZEL YEMEK DAVETİ

TÜRSAB Başkanı Sn. Firuz Bağlıkaya ACE of MICE kapsamında büyükelçi ve konsolosları Gastro Show VIP Lounge alanında video mapping eşliğinde özel bir yemek daveti ile ağırlayacak.

ULUSLARARASI HOSTED BUYER PROGRAMINA YOĞUN İLGİ! 90 ULUSLARARASI SATIN ALICI VE 15.000'DEN FAZLA ZİYARETÇİ…Uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında; yurt dışı pazardan katılacak 90 uluslararası incentive firması, PCO, DMC ve kurumsal satın alıcılar fuar kapsamında katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirecek. 3 gün boyunca, fuara 15.000'den fazla profesyonel ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor. 2021 için artan sayıda uluslararası endüstri partneri ve medya kuruluşuyla yapılan işbirlikleri sayesinde hem nicelik hem de nitelikli bir hosted buyer programıyla katılımcılar network'lerini genişletme imkanı bulacaklar.

Fuarın uluslararası MICE pazarlarındaki görünümünün ve konumunun yükseltilmesi noktasında belirlenen kapsamlı iletişim stratejisi çerçevesinde başta MICE ve etkinlik turizmi odaklı çalışan medya kuruluşları ve uluslararası derneklerle işbirlikleri genişletiliyor.

EĞLENCELİ VE DOPDOLU BİR İÇERİK SİZLERLE

BU KONFERANS BİZİM İÇİN!

ACE of M.I.C.E.'ın büyüleyici sahnesi 8. yaşında; 11 ana başlık altında 69 konuşmacıyı sektör profesyonelleri ile bir araya getirererek ışık, renk, ses ve dijital kurguların büyüleyici birlikteliğiyle hikayeler yaratanlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü isimler benzersiz deneyimlerini ve gelecek perspektiflerini ACE of M.I.C.E. izleyicisiyle paylaşacak.

Bıraktığınız Gibi Değil: Turizm Endüstrisinde Havacılığın Seyri/Önemi

Sektör Dernekleri MICE Sektörünün Geleceğini Masaya Yatırıyor

Pandemi Sonrası Turizm ve MICE'ın Geleceği (Seyahat Acentaları Birlik Başkanları Katılımıyla )

Gelecek On Yılın Seyahat Trendleri

Gelecekte Pazarlama İletişimi ( Kurumsal Şirketlerin Cmo'ları Katılımıyla)

Etkinlik ve Sponsorluk Yönetimi & İletişimde Dijitalleşme (Kurumsal İletişimciler Derneği Katılımıyla)

Galataport İstanbul Cruise'da MICE Oturumu(Cruise Firmaları Katılımıyla)

Production Talks ''Sektöre Yön Verenler'' 1. Oturum

Production Talks ''Sektöre Yön Verenler'' 2. Oturum

Sınırsız Turizm:Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesinde Azerbaycan Ve Türkiye Arasındaki İşbirliğinin Olumlu Sonuçları

Hibrit Kongre Deneyimleri/ Yeni Dönemde Kongreler

FIT TO GETHER!

AMEzing Party by Jolly MICE: Yılın En İddialı Partisine Hazır Mısınız?

Fuarın ilk günü olan 28 Haziran 2021 tarihinde 1.000 MICE ve Turizm profesyoneli Jolly MICE isim sponsorluğunda muhteşem bir parti eşliğinde İstanbul Kongre Merkezi açık alanda bir araya gelecek. Artık bir marka haline gelmiş olan "AMEzing Parti" her yıl ayrı bir konseptte düzenleniyor. Turizm , MICE profesyonelleri ve kurumsal satın alıcıların davetli olduğu partide, video mapping şov, DJ ve sürprizlerle dolu dans performansları eşliğinde unutulmaz bir gece yaşatılacak.