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    • 17.06.2021 17:32
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    SON DAKİKA: Başkanı 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında konuştu: O kişi şu an milletvekili değil

    Son dakika haberleri... Başkanı , 'nun bir siyasetçinin suç örgütü lideri 'den 10 bin dolar aldığı sözleri ardından yaptığı açıklamada Bakan Soylu'nun o kişinin şu anda milletvekili olmadığını belirttiğini söyledi.

    Şentop'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması

    Başkanı , suç örgütü lideri 'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Konu ile ilgili Soylu ile görüşen Şentop, bu kişinin şu an milletvekili olmadığını ve çatısı altında görev yapmadığını söyledi.

    Şentop'tan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması

    MECLİS BAŞKANI BAKAN'LA GÖRÜŞTÜ
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret eden Bakanı 'nun yazılı bir belge ile ''10 bin dolar alan siyasetçi şu an Yüce Meclis çatısı altında bulunmuyor'' dediği öğrenildi.

    Adalet Bakanı de ''Yargının görevi iddiaların üzerine gitmektir" açıklaması yaptı.

    "BAKAN SOYLU'NUN KASTETTİĞİ İÇİN MİLLETVEKİLİ DEĞİLDİR"
    Konuyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Şentop şu ifadeleri kullandı: ''Bir siyasetçinin para aldığına dair açıklama olmuştu. İçişleri Bakanımıza bir mektup yazmıştım milletvekillerimizin kendilerini töhmet altında hissettiğini bu konuda adli mercilere belgelerin verilmesini talep etmiştim. Dün Sayın Bakan beni ziyaret etti yazılı olarak cevabını getirdi. Bakan Soylu'nun kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değildir diyor. Tüm iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur diyor. Konunun bundan sonraki kısmı adli çalışmalar kapsamında olacaktır. İsim paylaşmadı. Adli mercilerle paylaşıp paylaşmadığını bilmiyorum.''

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında konuştu: O kişi şu an milletvekili değil