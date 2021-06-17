Yapılışı:

Kolay bir börek tarifi, çok da lezzetli. Pırasaları yıkayıp ince ince kıyın. Havuçları da yıkayıp rendeleyin. Tavaya sıvı yağ koyun. Pırasaları, havuçları ve tuzu ekleyin. Orta ateşte malzemeleri kavurun. En son karabiber ve pul biber ekleyip ocağın altını kapatın. Soğumaya bırakın. Soğuyunca içine dilediğiniz kadar peynir ilave edin. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta ve sıvı yağı karıştırın. Yufkayı dörde bölün. Karışımdan yufkaya sürüp pırasalı harcı resimde gördüğünüz gibi yayın. Yufkayı dolayıp gül şekli verin. Bütün yufkaları bu şekilde yapıp tepsiye yerleştirin. üzerine içine koyduğumuz yoğurtlu yumurtalı harçtan sürün. çörek otu ve susam serpin. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.