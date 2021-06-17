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    • 17.06.2021 11:40
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    • 17.06.2021 11:40
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    ! ? Malzemeler ve püf noktalar…

    Gündemde sıklıkla araştırmaları yapılmaya başlandı. Kanal D’de hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğu ile yayınlanan ve ilgiyle izlenen yemek yarışmasında yapılan lezzetlerin tarifi merak ediliyor. Bugünün menüsü ise pırasalı gül böreği oldu ve 4 gelin en iyi puanı alarak çeyrek altını kapmaya çalışacak. İzleyiciler tarifin malzemelerini ve püf noktalarını merak etti. İşte ? Sorusunun yanıtı…

    takvim.com.tr
    Pırasalı gül böreği tarifi!

    Pırasalı gül böreği tarifi! Gelinim Mutfakta lezzetli pırasalı gül böreği nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin sevilen yemek programında her gün yapılan lezzetlerin tarifleri izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Pırasalı gül böreği malzemeleri ve püf noktalarına ilişkin tün bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    GELİNİM MUTFAKTA PIRASALI GÜN BÖREĞİ TARİFİ

    Malzemeler:

    4 adet yufka
    4 adet pırasa
    4 adet havuç
    Beyaz peynir
    Karabiber
    Pul biber
    Sıvı yağ
    Tuz

    Sosu için;

    2 su bardağı yoğurt
    2 yumurta
    Yarım su bardağı sıvı yağ

    Üzeri için;

    Susam
    Çörek otu

        Yapılışı:

        Kolay bir börek tarifi, çok da lezzetli. Pırasaları yıkayıp ince ince kıyın. Havuçları da yıkayıp rendeleyin. Tavaya sıvı yağ koyun. Pırasaları, havuçları ve tuzu ekleyin. Orta ateşte malzemeleri kavurun. En son karabiber ve pul biber ekleyip ocağın altını kapatın. Soğumaya bırakın. Soğuyunca içine dilediğiniz kadar peynir ilave edin. Ayrı bir yerde yoğurt, yumurta ve sıvı yağı karıştırın. Yufkayı dörde bölün. Karışımdan yufkaya sürüp pırasalı harcı resimde gördüğünüz gibi yayın. Yufkayı dolayıp gül şekli verin. Bütün yufkaları bu şekilde yapıp tepsiye yerleştirin. üzerine içine koyduğumuz yoğurtlu yumurtalı harçtan sürün. çörek otu ve susam serpin. Önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.
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