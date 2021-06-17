Pırasalı gül böreği tarifi! Gelinim Mutfakta lezzetli pırasalı gül böreği nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin sevilen yemek programında her gün yapılan lezzetlerin tarifleri izleyiciler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Pırasalı gül böreği malzemeleri ve püf noktalarına ilişkin tün bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA PIRASALI GÜN BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
4 adet yufka
4 adet pırasa
4 adet havuç
Beyaz peynir
Karabiber
Pul biber
Sıvı yağ
Tuz
Sosu için;
2 su bardağı yoğurt
2 yumurta
Yarım su bardağı sıvı yağ
Üzeri için;
Susam
Çörek otu