Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.06.2021 10:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2021 10:34
    ABONE OL

    kaldırıldı mı? ?

    kaldırıldı mı? Rusya uçuş yasağının ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Rusya, Türkiye ile normal ve charter uçuşları sınırlandırma kararını 21 Haziran'a kadar uzatmıştı. Gözler iki ülke arasında yapılacak görüşmelere çevrildi. Rusya ve Türkiye arasında daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde Rus heyeti, yeni tip corona virüs (Covid-19) durumunu değerlendirmek amacıyla hafta ortasında Türkiye'ye gelerek görüşmeler yapacak.

    takvim.com.tr
    Rusya uçuş yasağı kaldırıldı mı? Rusya uçuş yasağı ne zaman bitecek?

    Rusya uçuş yasağı kaldırıldı mı? Rusya uçuş yasağı ne zaman bitecek? Rus heyeti Türkiye'ye gelecek ve durumu değerlendirmek üzere görüşmelerde bulunacak. Rusya, Türkiye ile normal ve charter uçuşların 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı almış, ardından bu kararı 21 Haziran'a kadar uzatmıştı.

    RUSYA UÇUŞ YASAĞI KALDIRILDI MI?

    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden (Rospotrebnadzor), yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ve Türkiye arasında daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde Rus heyeti, yeni tip corona virüs (Covid-19) durumunu değerlendirmek amacıyla hafta ortasında Türkiye'ye gidecek.

    Ziyaret sonucuna göre uçuşların yeniden başlatılması ve turizm hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kararlar alınacak" ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, Rus heyetinin, Rospotrebnadzor ve ona bağlı bilim enstitüleri, Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın ilgili kurumlarının uzmanlarından oluşacağı belirtildi.

        RUSYA UÇUŞ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

        Rusya, Türkiye ile normal ve charter uçuşların 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı almış, ardından da söz konusu kararı 21 Haziran'a kadar uzatmıştı.

        Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 17 Mayıs'ta Rus heyetinin, iki ülke arasında uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek üzere Türkiye'ye gideceği ve turizm merkezlerinin aldıkları güvenlik önlemleri açısından denetleneceğini açıklamıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte müsilajın sebebi! O raporda ortaya çıktı!
        Haberler Güncel Rusya uçuş yasağı kaldırıldı mı? Rusya uçuş yasağı ne zaman bitecek?