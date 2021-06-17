Rusya uçuş yasağı kaldırıldı mı? Rusya uçuş yasağı ne zaman bitecek? Rus heyeti Türkiye'ye gelecek ve durumu değerlendirmek üzere görüşmelerde bulunacak. Rusya, Türkiye ile normal ve charter uçuşların 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı almış, ardından bu kararı 21 Haziran'a kadar uzatmıştı.