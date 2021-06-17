Rusya uçuş yasağı kaldırıldı mı? Rusya uçuş yasağı ne zaman bitecek? Rus heyeti Türkiye'ye gelecek ve durumu değerlendirmek üzere görüşmelerde bulunacak. Rusya, Türkiye ile normal ve charter uçuşların 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı almış, ardından bu kararı 21 Haziran'a kadar uzatmıştı.
RUSYA UÇUŞ YASAĞI KALDIRILDI MI?
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden (Rospotrebnadzor), yapılan yazılı açıklamada, "Rusya ve Türkiye arasında daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde Rus heyeti, yeni tip corona virüs (Covid-19) durumunu değerlendirmek amacıyla hafta ortasında Türkiye'ye gidecek.
Ziyaret sonucuna göre uçuşların yeniden başlatılması ve turizm hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin kararlar alınacak" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Rus heyetinin, Rospotrebnadzor ve ona bağlı bilim enstitüleri, Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın ilgili kurumlarının uzmanlarından oluşacağı belirtildi.