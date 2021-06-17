Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Beklenen açıklama geldi!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini söyledi.
İlhan, "5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek temmuz ayında daha rahat sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların vaka sayısına göre değerlendirildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da söylemişti; biz yeni bir döneme girdik. Bireysel önlemler ve aşılar ile ilerleyeceğiz. Toplumsal kısıtlamayı olabildiğince az yapmaya çalışıyor Türkiye Cumhuriyeti. İyi de bir politika bu ama bu rakamların biraz daha oturması gerekebilir.