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    • 18.06.2021 00:18
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    Sağlık Bakanı duyurdu: Aşılamada yeni rekor kırıldı

    Sağlık Bakanı , dün yapılan aşılama ile dünya genelinde en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını ifade etti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Koca, bugün 1.5 milyonuncu doz aşının Tekirdağ'da yapıldığını bildirdi. Koca, "Bu hız bu işi erkenden bitirecek" dedi. Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını duyurdu.

    Aşılamada yeni rekor kırıldı!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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    Dün aşılamada dünya genelinde rekor kırıldığını açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

    Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin.


    1.5 MİLYON DOZ AŞI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    "Bu hız bu işi erken bitirecek" diyen Bakan Koca, 1.5 milyonuncu doz aşının Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde uygulandığı duyurdu.

        SON 24 SAATTE 62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
        Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 904 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

        Bugün yapılan 225 bin 64 testten, 5 bin 904 yeni vaka sayısı, 509 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.



        AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
        Toplam vaka sayısının 5 milyon 354 bin 153 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 143 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 219 bin 797'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 860 olduğu açıklandı.
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