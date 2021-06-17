Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
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Dün aşılamada dünya genelinde rekor kırıldığını açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;
Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin.
1.5 MİLYON DOZ AŞI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
"Bu hız bu işi erken bitirecek" diyen Bakan Koca, 1.5 milyonuncu doz aşının Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde uygulandığı duyurdu.