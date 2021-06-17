Randevusuz aşı olunur mu? Hastanede randevu olmadan Covid aşısı yaptırılır mı?

Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor. Son olarak SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar ile memurların aşılanmasına başlanmasıyla aşı çalışmaları hız kazandı.

Aşı olmak isteyen on binlerce kişi, aşı merkezlerinde yoğunluğa sebep oldu. Ayrıca organize sanayi bölgelerinde (OSB) yerinde aşılama yapılıyor. Randevusuz aşı olmaya gidenler dahi geri çevrilmezken, randevu alanlar için de kolaylıklar artırılıyor.