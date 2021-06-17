Randevusuz aşı olunur mu? Hastanede randevu olmadan Covid aşısı yaptırılır mı? Türkiye'de korona aşısı yaptırma hızı arttı ve günde 1 milyonun üzerinde kişiye aşı yapılmaya başlandı. Ancak sistemlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle MHRS veya ALO 182'den randevu almak zorlaştı. Peki; randevusuz aşı olunur mu? İşte yanıtı!
RANDEVUSUZ AŞI OLUNUR MU?
MHRS ve e-Nabız sistemleri düzeldi fakat vatandaşlar hastanelere randevusuz gitmeye devam ediyor. Hastaneler, aşı talebiyle gelen vatandaşları geri çevirmiyor. Ancak aşı birimleri önünde oluşan yoğunluğa karşı maske ve mesafe kurallarına uyulması gerekiyor.
Sağlık çalışanları, hastanelerde oluşan bu yoğunluğu önlemek adına randevu alınmasını tavsiye ediyor. Sistemdeki sorunun çözülmesinin yanı sıra, aynı gün aşı uygulaması ile vatandaşlar aynı gün için aşı randevusu alabiliyor.
Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor. Son olarak SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar ile memurların aşılanmasına başlanmasıyla aşı çalışmaları hız kazandı.
Aşı olmak isteyen on binlerce kişi, aşı merkezlerinde yoğunluğa sebep oldu. Ayrıca organize sanayi bölgelerinde (OSB) yerinde aşılama yapılıyor. Randevusuz aşı olmaya gidenler dahi geri çevrilmezken, randevu alanlar için de kolaylıklar artırılıyor.