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    • 17.06.2021 12:04
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    ? Hastanede ?

    ? Hastanede ? Covid aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar randevusuz aşı olunur mu sorusuna yanıt arıyor. Biontech veya Sinovac aşısı olmak isteyen vatandaşlar, aşı sistemlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle randevusuz aşı olunur mu sorusunun cevabını merak ediyor. Aşılara talebin artması sebebiyle MHRS ve e-Nabız sistemlerinde sorun oluşmasından dolayı yeni karar alındı. Hastanede randevu olmadan Covid aşısı yaptırılır mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    Randevusuz aşı olunur mu? Hastanede randevu olmadan Covid aşısı yaptırılır mı?

    Randevusuz aşı olunur mu? Hastanede randevu olmadan Covid aşısı yaptırılır mı? Türkiye'de korona aşısı yaptırma hızı arttı ve günde 1 milyonun üzerinde kişiye aşı yapılmaya başlandı. Ancak sistemlerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle MHRS veya ALO 182'den randevu almak zorlaştı. Peki; randevusuz aşı olunur mu? İşte yanıtı!

    RANDEVUSUZ AŞI OLUNUR MU?

    MHRS ve e-Nabız sistemleri düzeldi fakat vatandaşlar hastanelere randevusuz gitmeye devam ediyor. Hastaneler, aşı talebiyle gelen vatandaşları geri çevirmiyor. Ancak aşı birimleri önünde oluşan yoğunluğa karşı maske ve mesafe kurallarına uyulması gerekiyor.

    Sağlık çalışanları, hastanelerde oluşan bu yoğunluğu önlemek adına randevu alınmasını tavsiye ediyor. Sistemdeki sorunun çözülmesinin yanı sıra, aynı gün aşı uygulaması ile vatandaşlar aynı gün için aşı randevusu alabiliyor.

    Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil ediliyor. Son olarak SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar ile memurların aşılanmasına başlanmasıyla aşı çalışmaları hız kazandı.

    Aşı olmak isteyen on binlerce kişi, aşı merkezlerinde yoğunluğa sebep oldu. Ayrıca organize sanayi bölgelerinde (OSB) yerinde aşılama yapılıyor. Randevusuz aşı olmaya gidenler dahi geri çevrilmezken, randevu alanlar için de kolaylıklar artırılıyor.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" açıklamasını yaptı.

        AŞILAMADA YENİ REKOR

        Sağlık Bakanı Koca, "Saat 24 itibarıyla, 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" dedi.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

        Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar" dedi.
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        Haberler Güncel Randevusuz aşı olunur mu? Hastanede randevu olmadan Covid aşısı yaptırılır mı?