Sinovac 2. doz ne zaman yaptırılmalı? Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra olur?

Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra olur? Sinovac 2. doz ne zaman yaptırılmalı? Sinovac aşısı ülkemizde milyonlarca kişiye uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Çin'den getirtilen bu aşıyı olan kişiler, 2. doz aşının ne zaman yaptırılacağını merak ediyor. Peki; Sinovac 2. doz ne zaman?