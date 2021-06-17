Sinovac 2. doz ne zaman yaptırılmalı? Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra olur?

Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra olur? Sinovac 2. doz ne zaman yaptırılmalı? Sinovac aşısı ülkemizde milyonlarca kişiye uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Çin'den getirtilen bu aşıyı olan kişiler, 2. doz aşının ne zaman yaptırılacağını merak ediyor. Peki; Sinovac 2. doz ne zaman?
SİNOVAC 2. DOZ AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALI?
Çinli Covid-19 aşısı üreticisi Sinovac, koronavirüse karşı daha iyi sonuç elde etmek için iki doz şeklinde vurulan aşıların arasındaki sürenin uzatılması tavsiyesinde bulundu.
Yurt içinde ve diğer ülkelerde milyonlarca doz dağıtan Sinovac'ın Sözcüsü Liu Peicheng, düzenlediği basın toplantısında firmanın ürettiği aşının çeşitli etkinlik seviyelerinin bulunduğunu kabul etti.
"Klinik çalışmalarda, uzun aşılama aralıklarıyla koruma oranının daha yüksek olduğunu gözlemledik." diyen Liu Peicheng, "Klinik deneyler sırasında iki doz aşı arasında 14 gün benimsemiş olsak da, aşıların Çin'de ve denizaşırı ülkelerde üç haftadan daha uzun aralıklarla uygulanmasını öneriyoruz. Esasen dört hafta öneriyoruz." dedi.