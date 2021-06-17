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    • 17.06.2021 09:03
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    ne zaman yaptırılmalı? sı kaç gün sonra olur?

    aşı ne zaman yaptırılmalı? Ülkemizde Pfizer-Biontech aşısıyla birlikte en çok uygulanan aşı olan Sinovac aşısının 2. dozları merak konusu oldu. Aşılamanın hız kazanmsaıyla birlikte 2. doz aşı tarihleri de araştırılıyor. Peki; kaç gün sonra olur?

    takvim.com.tr
    Sinovac 2. doz ne zaman yaptırılmalı? Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra olur?

    Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra olur? Sinovac 2. doz ne zaman yaptırılmalı? Sinovac aşısı ülkemizde milyonlarca kişiye uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. Çin'den getirtilen bu aşıyı olan kişiler, 2. doz aşının ne zaman yaptırılacağını merak ediyor. Peki; Sinovac 2. doz ne zaman?

    SİNOVAC 2. DOZ AŞISI NE ZAMAN YAPTIRILMALI?

    Çinli Covid-19 aşısı üreticisi Sinovac, koronavirüse karşı daha iyi sonuç elde etmek için iki doz şeklinde vurulan aşıların arasındaki sürenin uzatılması tavsiyesinde bulundu.

    Yurt içinde ve diğer ülkelerde milyonlarca doz dağıtan Sinovac'ın Sözcüsü Liu Peicheng, düzenlediği basın toplantısında firmanın ürettiği aşının çeşitli etkinlik seviyelerinin bulunduğunu kabul etti.

    "Klinik çalışmalarda, uzun aşılama aralıklarıyla koruma oranının daha yüksek olduğunu gözlemledik." diyen Liu Peicheng, "Klinik deneyler sırasında iki doz aşı arasında 14 gün benimsemiş olsak da, aşıların Çin'de ve denizaşırı ülkelerde üç haftadan daha uzun aralıklarla uygulanmasını öneriyoruz. Esasen dört hafta öneriyoruz." dedi.

        BİONTECH 2. DOZ AŞI NE ZAMAN?

        Aşılama öncesinde imzalanan ve bir nüshası aşılanan kişide kalan onam formunda BioNTech aşısı ikinci dozunun 28 gün sonra yapılacağı belirtiliyor.

        Biontech aşısı 2 doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulamasının ardından sağlık personeli tarafından oluşturuluyor ya da isteyenler kendi randevularını kendileri alabiliyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgilerini görüntülemek mümkün.
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        Haberler Güncel Sinovac 2. doz ne zaman yaptırılmalı? Sinovac 2. doz aşısı kaç gün sonra olur?