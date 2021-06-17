Şahin bunun antikor seviyelerini korumak için destekleyici bir doz daha yapılmasına işaret ettiğini belirtti.

İki doz aşı olduktan 6 ile 9 ay sonra tekrar aşı olunması gerektiğini söyleyen Şahin, bu konuda nihai kararın hükümetler tarafından verileceğini de sözlerine ekledi.