"KENDİ AŞIMIZI EYLÜL, EKİM GİBİ ÜRETMİŞ OLURUZ"

Bu arada da bizim yerli aşımızla ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Temenni ederim ki eylül, ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz. Bu çalışma da devam ediyor.