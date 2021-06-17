Google’dan Antalya Havalimanı skandalı!

TURİZMCİLER HAREKETE GEÇTİ

Açık olan ve seferlerin aralıksız devam ettiği Antalya Havalimanı için Google'daki bu yanlış bilgi, tatilcilerin tercihini değiştirmesine sebep olabileceği için turizmciler tarafından tepki ile karşılandı. Sabah'ta yer alan habere göre, turizmciler, havalimanının hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayarak, Google'ın hatasını düzeltmesi için temasa geçti.

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