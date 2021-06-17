Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.06.2021 15:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2021 15:01
    ABONE OL

    Google’dan Antalya Havalimanı skandalı!

    EUROCONTROL verilerine göre dün gerçekleştirilen 303 uçuş ile Avrupa’da 13. sırada yer alan Antalya Havalimanı'na Google’ın skandal bir uyarı notu koyduğu ortaya çıktı. Google'da arama yapanlar Antalya Havalimanı'nın altında ‘Kalıcı olarak kapatıldı' notunu görüyor. Durumdan şikayetçi olan turizmciler Google’ın skandal uygulamasına tepki gösterdi.

    Google’dan Antalya Havalimanı skandalı

    Tüm dünyayı bir buçuk yıldır etkisi altına alan Kovid-19 koronavirüs nedeniyle durma noktasına gelen turizm ve seyahat sektöründe aşılama ile vaka sayılarındaki düşüşle yeniden hareket başladı.



    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) elde edilen verileri paylaşarak uçuş ağının yüzde 8 oranında arttığını vurguladı.



    İnternet sitesinde sunulan verilere göre ülke sıralamasında Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya'nın ardından 5. sırada yer aldı. Havalimanları sıralamasında ise dün gerçekleştirilen 635 uçuşla İstanbul Havalimanı, Avrupa'da liderliğini sürdürdü. Listede Sabiha Gökçen Havalimanı 491 seferle 6'ncı, Antalya Havalimanı ise 303 uçuşla 13'üncü sırada yer aldı.



        Turizm hareketliliğin başladığı ve kısıtlı da olsa uçuşlara izin verildiği bu süreçte internet arama motorlarından en çok tatil yerleri ve ulaşımı konusunda aramalar yapılıyor. Ancak tatilciler arama motoru Google'da Antalya Havalimanı araması yapınca 'Kalıcı olarak kapatıldı' uyarısı ile karşılaşıyor.

        TURİZMCİLER HAREKETE GEÇTİ
        Açık olan ve seferlerin aralıksız devam ettiği Antalya Havalimanı için Google'daki bu yanlış bilgi, tatilcilerin tercihini değiştirmesine sebep olabileceği için turizmciler tarafından tepki ile karşılandı. Sabah'ta yer alan habere göre, turizmciler, havalimanının hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayarak, Google'ın hatasını düzeltmesi için temasa geçti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İSKİ'den zam talebi! Yüzde 23 de yetmedi...
        Haberler Güncel Google’dan Antalya Havalimanı skandalı!