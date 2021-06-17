Google’dan Antalya Havalimanı skandalı!

Tüm dünyayı bir buçuk yıldır etkisi altına alan Kovid-19 koronavirüs nedeniyle durma noktasına gelen turizm ve seyahat sektöründe aşılama ile vaka sayılarındaki düşüşle yeniden hareket başladı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) elde edilen verileri paylaşarak uçuş ağının yüzde 8 oranında arttığını vurguladı.
İnternet sitesinde sunulan verilere göre ülke sıralamasında Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya'nın ardından 5. sırada yer aldı. Havalimanları sıralamasında ise dün gerçekleştirilen 635 uçuşla İstanbul Havalimanı, Avrupa'da liderliğini sürdürdü. Listede Sabiha Gökçen Havalimanı 491 seferle 6'ncı, Antalya Havalimanı ise 303 uçuşla 13'üncü sırada yer aldı.