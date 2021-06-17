e-okul.meb.gov.tr: 18 Haziran Cuma dijital karne sorgulama ekranı! e-Okul dijital e-Karne notu nasıl görüntülenir?

Dijital karneler E Okul VBS'den sorgulama nasıl yapılır? Sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Pandemi salgını nedeniyle online eğitim gören milyonlarca öğrenci 2. dönemin sonuna geldi. Bu kapsamda, karne notları ve takdir teşekkür hesaplama işlemleri de sık sık araştırılmaya başlandı. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyanlar, E Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden e-Karne görüntüleme işlemini yapabilecek. Peki, e-Okul dijital e-Karne notu nasıl görüntülenir? İşte konu hakkında tüm detaylar!
DİJİTAL KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? | KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.