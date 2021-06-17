Fatih'te gece yarısı feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı





Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü A.A(34) motosikletin üzerinden yere düşerek ağır yaralandı. Otomobil içerisinde bulunan iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.