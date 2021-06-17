20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? . Aşılama sürecinin hız kazandığı Türkiye'de gözler 20 yaş üstüne çevrildi. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı? İşte detaylar!
BAKAN KOCA AÇIKLADI: 20 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi.
MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.