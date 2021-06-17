20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? . Aşılama sürecinin hız kazandığı Türkiye'de gözler 20 yaş üstüne çevrildi. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı? İşte detaylar!