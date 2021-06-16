Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.06.2021 13:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2021 13:42
    ABONE OL

    ? ! İşte malzemeler ve püf noktaları…

    Gündemde özellikle gündüz kuşağı prpogramlarını yakından takip edenler tarafından ? sıklıkla araştırılır oldu. Show TV’de hafta içi her gün ekranlara gelen Sevcan’la Lezzet Yolunda’da yapılan lezzetlerin tarifleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Bayburt’un i ve püf noktaları…

    takvim.com.tr
    Tatlı çorba nasıl yapılır?

    Tatlı çorba nasıl yapılır? Bayburt usulü tatlı çorba tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sevcan'la Lezzet Yolunda programında Baybur ziyaret edildi ve lezzetli yemeklerinden biri olan tatlı çorba yapıldı. İzleyiciler de merakla tarifini, malzemelerini ve yapılışını merak eder oldu. İşte püf noktası…

    BAYBURT USULÜ TATLI ÇORBA TARİFİ

    Malzemeler:

    Yarım kilo aşurelik buğday (aksamdan ıslatılmış)
    1 su bardağı nohut
    1 su bardağı kuru üzüm
    1 kase kuru kayısı

    1 su bardağı kuru erik
    2 su bardağı kuru kuşburnu
    3-4 su bardağı şeker
    4-5 litre kadar su
    Üzeri için :

    İri kıyılmış fındık

        Yapılışı:

        Öncelikle kuşburnuyu iyice yıkayın ve tencereye koyun, üzerini örtecek kadar su koyup yumuşayana kadar pişirin sonra süzgeçten elinizle eze eze geçirin bu işlemi 2-3 kez daha tekrarlayın ta ki pürüzsüz bir kuşburnu suyu elde edene kadar. Buğdayı, nohutu ve kuru meyveleri ayrı ayrı pişirin, nohutu yari kıvamda pişirin içinde fındık gibi kıtır kıtır etmesi için, nohutun suyunu süzün ve buğdaya ekleyin kuru meyvelerin sularını süzmeden buğdaya ekleyin kuşburnu suyunu da ekleyip kaynamaya bırakın, diğer tarafta 2 kaşık unu biraz suyla çırpıp tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak kaynatın bu esnada şekerini de ilave edip 10-15 dakika daha sürekli karıştırarak orta ateşte iyice kıvama getirin… şekerini kontrol edin azsa biraz daha ekleyin, suyu koyu olmamalı çorba kıvamında olmalı eğer suyu koyu olursa az daha su ekleyin…. Soğumaya bırakın ve buzdolabına kaldırın iyice soğuyunca kaselere doldurup üzerine iri kıyılmış fındık serpip servis yapın… Afiyet olsun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
        Haberler Güncel Tatlı çorba nasıl yapılır? Bayburt usulü tatlı çorba tarifi! İşte malzemeler ve püf noktaları…