Tatlı çorba nasıl yapılır? Bayburt usulü tatlı çorba tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sevcan'la Lezzet Yolunda programında Baybur ziyaret edildi ve lezzetli yemeklerinden biri olan tatlı çorba yapıldı. İzleyiciler de merakla tarifini, malzemelerini ve yapılışını merak eder oldu. İşte püf noktası…
BAYBURT USULÜ TATLI ÇORBA TARİFİ
Malzemeler:
Yarım kilo aşurelik buğday (aksamdan ıslatılmış)
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru üzüm
1 kase kuru kayısı
1 su bardağı kuru erik
2 su bardağı kuru kuşburnu
3-4 su bardağı şeker
4-5 litre kadar su
Üzeri için :
İri kıyılmış fındık