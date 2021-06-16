Yapılışı:

Öncelikle kuşburnuyu iyice yıkayın ve tencereye koyun, üzerini örtecek kadar su koyup yumuşayana kadar pişirin sonra süzgeçten elinizle eze eze geçirin bu işlemi 2-3 kez daha tekrarlayın ta ki pürüzsüz bir kuşburnu suyu elde edene kadar. Buğdayı, nohutu ve kuru meyveleri ayrı ayrı pişirin, nohutu yari kıvamda pişirin içinde fındık gibi kıtır kıtır etmesi için, nohutun suyunu süzün ve buğdaya ekleyin kuru meyvelerin sularını süzmeden buğdaya ekleyin kuşburnu suyunu da ekleyip kaynamaya bırakın, diğer tarafta 2 kaşık unu biraz suyla çırpıp tencereye ekleyin ve sürekli karıştırarak kaynatın bu esnada şekerini de ilave edip 10-15 dakika daha sürekli karıştırarak orta ateşte iyice kıvama getirin… şekerini kontrol edin azsa biraz daha ekleyin, suyu koyu olmamalı çorba kıvamında olmalı eğer suyu koyu olursa az daha su ekleyin…. Soğumaya bırakın ve buzdolabına kaldırın iyice soğuyunca kaselere doldurup üzerine iri kıyılmış fındık serpip servis yapın… Afiyet olsun.