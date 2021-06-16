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    • 16.06.2021 13:12
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    ! , ? İtiraz dilekçesi…

    arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs ile mücadelede maske, mesafe ve temizlik kriterlerinin yanı sıra aşılama da büyük önem taşıyor. Aşılanan kişilerin de takmaya devam ettiği şu günlerde bu kuralı ihlal edenler olabiliyor ve para cezası ödemek durumuyla karşı karşıya kalıyor. Peki , ? Konuyla ilgili itiraz dilekçesi nasıl verilir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Maske takmama cezası sorgulama 2021!

    Maske takmama cezası sorgulama 2021! Maske takmama cezası ne kadar, taksitlendirme yapılıyor mu? Sorgulamaları gündemde yoğun bir şekilde yapılıyor. 81 ilde bu zorunluluk devam ederken kural ihlali yapan ve polise yakalananlar para cezasını ödemek durumunda kalıyor. Bir yanlışlık olduğunu düşünenler ise maske takmama cezası itiraz dilekçesi örneğini merak ederek araştırıyor. İşte tüm bilgiler…

    MASKE CEZASI TAKSİTLENDİRİLİR Mİ

    Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.

    MASKE TAKMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?

    Kolluk birimleri tarafından düzenlenen idari para cezaları Malmüdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili Vergi Dairelerine ödenebilmektedir. Şayet idari para cezası Belediye tarafından düzenlemiş ise belediye birimlerine ödenmesi gerekmektedir.

    Ödeme safhasına gelen ceza tutarı Vergi Dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde (https://ivd.gib.gov.tr) borç bilgileri arasında gözükmekte olup, banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.

        İnteraktif vergi dairesinde borç bilgileri ekranında ceza bedeli gözükmüyorsa, ceza tutarının tahakkuk ettirilmesi için Vergi Dairesine bizzat başvurulması veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda dilekçe gönderilmesi gerekmektedir.

        Ayrıca, 442 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğine göre cezanın taksitlendirilmesi veya indirimli olarak ödenmesi kanun yoluna başvuru hakkını yani, dava açma hakkını engellememektedir.

        MASKE TAKMAMA CEZASI İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
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