Maske takmama cezası sorgulama 2021! Maske takmama cezası ne kadar, taksitlendirme yapılıyor mu? Sorgulamaları gündemde yoğun bir şekilde yapılıyor. 81 ilde bu zorunluluk devam ederken kural ihlali yapan ve polise yakalananlar para cezasını ödemek durumunda kalıyor. Bir yanlışlık olduğunu düşünenler ise maske takmama cezası itiraz dilekçesi örneğini merak ederek araştırıyor. İşte tüm bilgiler…