Maske takmama cezası sorgulama 2021! Maske takmama cezası ne kadar, taksitlendirme yapılıyor mu? Sorgulamaları gündemde yoğun bir şekilde yapılıyor. 81 ilde bu zorunluluk devam ederken kural ihlali yapan ve polise yakalananlar para cezasını ödemek durumunda kalıyor. Bir yanlışlık olduğunu düşünenler ise maske takmama cezası itiraz dilekçesi örneğini merak ederek araştırıyor. İşte tüm bilgiler…
MASKE CEZASI TAKSİTLENDİRİLİR Mİ
Maske kuralına uyulmaması halinde kişilere 900 TL para cezası uygulanır. Bu cezayı taksitli şekilde ödemek için yaptırımı uygulayan kuruma başvuru yapılması gerekir.
MASKE TAKMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?
Kolluk birimleri tarafından düzenlenen idari para cezaları Malmüdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili Vergi Dairelerine ödenebilmektedir. Şayet idari para cezası Belediye tarafından düzenlemiş ise belediye birimlerine ödenmesi gerekmektedir.
Ödeme safhasına gelen ceza tutarı Vergi Dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde (https://ivd.gib.gov.tr) borç bilgileri arasında gözükmekte olup, banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.