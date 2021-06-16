Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi son günlerin merak edilen konularından birisi olarak sık sık araştırılıyor. Geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılması planlanan Kabine Toplantısı'nın tarihinin değiştiği bildirilmişti. Peki, Kabine Toplantısı bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ? NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine, Başkan Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi. Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.

İşte Kabine'nin gündemindeki konular;