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    • 16.06.2021 10:13
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    ? ? İşte öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler…

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Ülkemiz gündeminde en çok konuşulanlardan biri koronavirüs aşısı oluyor ve salgının seyrinin azalması ve normal hayata dönebilmek için büyük önem sahip. Randevusuna gidecek olanlar ise ? Covid 19 aşısı öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerin neler olduğunu merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Aşı çıktı mı nasıl öğrenilir?

    Aşı çıktı mı nasıl öğrenilir? Aşıya aç mı tok mu gidilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sırası gelenin gidip hemen yaptırması gerektiğine dikkat çekiyor. Peki şu an aşı sırası kimde, hangi yaşta ve hangi meslek gruplarında? Covid 19 aşı yan etkileri, uygulaması öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler de merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar…

    AŞI SIRASI KİMDE?

    40 yaş gurubuna inen aşılama çalışmalarına dair Bakan Koca'dan açıklama geldi. ''İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!''

    AŞIYA AÇ MI TOK MU GİDİLİR?

    Aşı olmaya aç karnına gitmenize gerek yoktur. Öncesinde ya da sonrasında yemek yenebilir.

    AŞI ÖNCESİ VE SONRASI YAPILMASI GEREKENLER VAR MI?

    Randevu işlemleri MHRS, e-Devlet, e-Nabız üzerinden alınıyor. Aşı olmaya giderken kimlik belgesi ve randevu aldığınıza dair telefonunuza gelen mesajı göstermeniz gerekiyor.

    Aşı olan kişileri alerjik reaksiyon açısından yaklaşık 20-30 dakika kadar alanda oturtarak bekletiyoruz. Özellikle ileri yaştaki hastaların hemen ayağa kalkmasını istemiyoruz. Aşı olacak kişilerde bazen heyecana bağlı olarak tansiyon yüksekliği de olabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekir. Aşı öncesi tansiyonuna bakılabilir.

        YAN ETKİLER

        Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

        Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

        • Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
        Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
        Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

        • Yorgunluk
        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

        • Hafif ateş, titreme
        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Baş ağrısı
        Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Kas/eklem ağrısı
        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Kusma, ishal
        Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

        COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
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