Aşı çıktı mı nasıl öğrenilir? Aşıya aç mı tok mu gidilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sırası gelenin gidip hemen yaptırması gerektiğine dikkat çekiyor. Peki şu an aşı sırası kimde, hangi yaşta ve hangi meslek gruplarında? Covid 19 aşı yan etkileri, uygulaması öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler de merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar…
AŞI SIRASI KİMDE?
40 yaş gurubuna inen aşılama çalışmalarına dair Bakan Koca'dan açıklama geldi. ''İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!''
AŞIYA AÇ MI TOK MU GİDİLİR?
Aşı olmaya aç karnına gitmenize gerek yoktur. Öncesinde ya da sonrasında yemek yenebilir.
AŞI ÖNCESİ VE SONRASI YAPILMASI GEREKENLER VAR MI?
Randevu işlemleri MHRS, e-Devlet, e-Nabız üzerinden alınıyor. Aşı olmaya giderken kimlik belgesi ve randevu aldığınıza dair telefonunuza gelen mesajı göstermeniz gerekiyor.
Aşı olan kişileri alerjik reaksiyon açısından yaklaşık 20-30 dakika kadar alanda oturtarak bekletiyoruz. Özellikle ileri yaştaki hastaların hemen ayağa kalkmasını istemiyoruz. Aşı olacak kişilerde bazen heyecana bağlı olarak tansiyon yüksekliği de olabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekir. Aşı öncesi tansiyonuna bakılabilir.