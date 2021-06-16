Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.06.2021 15:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2021 15:07
    ABONE OL

    hem kendi hem de kronik muhalif medyanın "sahtekarlığını" gözler önüne serdi!

    Önceki gün 'ne katılan Başkan Erdoğan, Başkanı ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Erdoğan oturduğu sırada Biden ile selamlaşması esnasında çekilen fotoğraflar Fransız AFP ve tarafından servis edilen fotoğrafla 'Erdoğan'ın, Biden'ın önünde eğildiği' şeklinde bir algı oluşturulmak istendi. Operasyona Cumhuriyet, gibi kronik muhalif gazeteler de çanak tuttu. , bugünkü köşesinde "Bu sahtekarlığı neden yaptılar... O fotoğraf" başlıklı yazıyla ’ın o fotoğrafı kullanmasına sözde tepki gösterdi. Yalçın aslında bu yazıyla kendi sahtekarlığını da ifşa etmiş oldu. Öyle ki Yalçın'ın yazdığı Oda TV de aynı operasyonun bir parçası olmuş, söz konusu fotoğrafı kullanmıştı.

    Sahtekarlığını gözler önüne serdi!

    NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

    REUTERS VE AFP'DEN ALGI OPERASYONU
    Erdoğan oturduğu sırada Biden ile selamlaşması esnasında çekilen fotoğraflar Fransız AFP ve İngiliz Reuters tarafından servis edildi.



    CHP YANDAŞI MEDYA, ERDOĞAN DÜŞMANLARI VE FETÖ'CÜLER ÇANAK TUTTU
    Algı operasyonuna CHP yandaşı Cumhuriyet, Oda TV gibi yayın organlarının yanısıra Türkiye düşmanı Financial Times, FETÖ'nün yayın organlarından kronos haber ve firari FETÖ'cü Emre Uslu da yaptıkları paylaşımla çanak tuttu.


    ALGI OPERASYONUNU BOZAN GÖRÜNTÜ
    Algı operasyonunun aksine, görüntülerde ABD Başkanı Biden, Başkan Erdoğan'ın yanına geliyor ve Başkan Erdoğan da ayağa kalkara selamlaşarak kısa bir sohbet gerçekleştiriliyor.



    SONER YALÇIN'IN SAHTEKARLIĞI! O FOTOĞRAFI ODA TV DE KULLANDI
    Soner Yalçın bugünkü yazısında Financial Times'in kapak yaptığı Erdoğan-Biden fotoğrafını yazdı. Yalçın bu fotoğrafın servis edilmesini 'sahtekârlık' olarak nitelendirdi.

    Fakat Yalçın bu yazısıyla kendi sahtekarlığını da gözler önüne sermiş oldu. öyle ki Oda TV de aynı fotoğrafı 'Merakla beklenen görüşme öncesi ilk kareler' ifadesiyle paylaşmıştı.


    SALİH TUNA: ODATV VE CUMHURİYET UTANIR MI ACABA?
    Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da ODA TV'nin bu manipülasyona tepki gösterdi. Tuna "ABD Başkanı Biden'ın, kendisini selamlamak için ayağına kadar geldiğini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağa kalktığı andan bir kareyi dondurup, sanki Biden'ın önünde eğilmiş, dahası elini öpüyormuş gibi servis eden İngiliz Reuters ve Fransız AFP manipülasyonuna, Cumhuriyet ve ODATV cumburlop atladı. Odatv ve Cumhuriyet utanır mı acaba?" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
    Haberler Güncel Soner Yalçın hem kendi hem de kronik muhalif medyanın "sahtekarlığını" gözler önüne serdi!