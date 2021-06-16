NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
REUTERS VE AFP'DEN ALGI OPERASYONU
Erdoğan oturduğu sırada Biden ile selamlaşması esnasında çekilen fotoğraflar Fransız AFP ve İngiliz Reuters tarafından servis edildi.
CHP YANDAŞI MEDYA, ERDOĞAN DÜŞMANLARI VE FETÖ'CÜLER ÇANAK TUTTU
Algı operasyonuna CHP yandaşı Cumhuriyet, Oda TV gibi yayın organlarının yanısıra Türkiye düşmanı Financial Times, FETÖ'nün yayın organlarından kronos haber ve firari FETÖ'cü Emre Uslu da yaptıkları paylaşımla çanak tuttu.
ALGI OPERASYONUNU BOZAN GÖRÜNTÜ
Algı operasyonunun aksine, görüntülerde ABD Başkanı Biden, Başkan Erdoğan'ın yanına geliyor ve Başkan Erdoğan da ayağa kalkara selamlaşarak kısa bir sohbet gerçekleştiriliyor.
SONER YALÇIN'IN SAHTEKARLIĞI! O FOTOĞRAFI ODA TV DE KULLANDI
Soner Yalçın bugünkü yazısında Financial Times'in kapak yaptığı Erdoğan-Biden fotoğrafını yazdı. Yalçın bu fotoğrafın servis edilmesini 'sahtekârlık' olarak nitelendirdi.
Fakat Yalçın bu yazısıyla kendi sahtekarlığını da gözler önüne sermiş oldu. öyle ki Oda TV de aynı fotoğrafı 'Merakla beklenen görüşme öncesi ilk kareler' ifadesiyle paylaşmıştı.
SALİH TUNA: ODATV VE CUMHURİYET UTANIR MI ACABA?
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da ODA TV'nin bu manipülasyona tepki gösterdi. Tuna "ABD Başkanı Biden'ın, kendisini selamlamak için ayağına kadar geldiğini gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağa kalktığı andan bir kareyi dondurup, sanki Biden'ın önünde eğilmiş, dahası elini öpüyormuş gibi servis eden İngiliz Reuters ve Fransız AFP manipülasyonuna, Cumhuriyet ve ODATV cumburlop atladı. Odatv ve Cumhuriyet utanır mı acaba?" ifadelerini kullandı.