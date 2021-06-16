NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi.





REUTERS VE AFP'DEN ALGI OPERASYONU

Erdoğan oturduğu sırada Biden ile selamlaşması esnasında çekilen fotoğraflar Fransız AFP ve İngiliz Reuters tarafından servis edildi.







CHP YANDAŞI MEDYA, ERDOĞAN DÜŞMANLARI VE FETÖ'CÜLER ÇANAK TUTTU

Algı operasyonuna CHP yandaşı Cumhuriyet, Oda TV gibi yayın organlarının yanısıra Türkiye düşmanı Financial Times, FETÖ'nün yayın organlarından kronos haber ve firari FETÖ'cü Emre Uslu da yaptıkları paylaşımla çanak tuttu.





ALGI OPERASYONUNU BOZAN GÖRÜNTÜ

Algı operasyonunun aksine, görüntülerde ABD Başkanı Biden, Başkan Erdoğan'ın yanına geliyor ve Başkan Erdoğan da ayağa kalkara selamlaşarak kısa bir sohbet gerçekleştiriliyor.







SONER YALÇIN'IN SAHTEKARLIĞI! O FOTOĞRAFI ODA TV DE KULLANDI

Soner Yalçın bugünkü yazısında Financial Times'in kapak yaptığı Erdoğan-Biden fotoğrafını yazdı. Yalçın bu fotoğrafın servis edilmesini 'sahtekârlık' olarak nitelendirdi.