Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurmuştu Kovid-19'la mücadele kapsamında bugüne kadar milyonlarca vatandaş aşı oldu. Pazartesi günü 40 yaş üstü ve SGK'lı vatandaşların aşılama süreci başladı. Peki, 20-30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşı yaşı kaça düştü? 20-30 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte bilgiler...

20-30 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar itibaren Covid-19 aşı randevusu alabiliyor. 30 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz açıklanmadı. Haziran ayının sonlarına doğru 30 yaş için takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.