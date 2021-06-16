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    • 16.06.2021 15:19
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    20-? Aşı yaşı kaça düştü? 20-30 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dün 1 milyon 240 bin 311 doz aşının yapıldığını açıklamıştı. Dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Bugüne kadar milyonlarca vatandaş ilk ve ikinci doz aşılarını oldu. 40 yaş üstü aşılama süreci de pazartesi günü başladı ve 40 yaş altı aşılama sürecine çevrildi. Peki, 20-? Aşı yaşı kaça düştü? 20-30 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    20-30 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

    Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurmuştu Kovid-19'la mücadele kapsamında bugüne kadar milyonlarca vatandaş aşı oldu. Pazartesi günü 40 yaş üstü ve SGK'lı vatandaşların aşılama süreci başladı. Peki, 20-30 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Aşı yaşı kaça düştü? 20-30 yaş üstü aşı ne zaman başlayacak? İşte bilgiler...

    20-30 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

    Aşı programı kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar itibaren Covid-19 aşı randevusu alabiliyor. 30 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz açıklanmadı. Haziran ayının sonlarına doğru 30 yaş için takvimin belirlenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    35 MİLYON 611 BİN 668 DOZ AŞI YAPILDI

    Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 35 milyon 611 bin 668 doz COVID-19 aşısı yapıldı. Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen koronavirüs aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

    TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 35 milyon 852 bin 582'ye ulaştı.

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 920 bin 800, ikinci doz 13 milyon 931 bin 782 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 852 bin 582'ye ulaştı.

    İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 943 bin 543, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 273 bin 390 olmak üzere toplamda 6 milyon 216 bin 933, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 869 bin 935, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 170 bin 187 olmak üzere toplamda 3 milyon 40 bin 122, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 483 bin 26, ikinci doz aşı sayısı 954 bin 11 olmak üzere toplamda 2 milyon 437 bin 37 doz olarak kayıtlara geçti.

        5 BİN 955 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 84 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

        Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı.

        Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi.

        Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu.

        "1 MİLYON DOZ AŞI HEDEFİNE AZ ÖNCE ULAŞTIK"

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde 35 milyonuncu doz aşının yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu ve "35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı." bilgisini verdi.

            Koca, akşam saatlerinde de yine sosyal medya hesabından, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" açıklamasını paylaştı.

            Koca ayrıca, organize sanayi bölgelerinde (OSB) mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlanacağını bildirdi.
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