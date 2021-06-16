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    • 16.06.2021 08:40
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    MEB açıkladı! ? Okullar bu hafta kapanıyor mu?

    ? İlkokul, ortaokul ve liseye giden milyonlarca öğrenci, okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Okulların Haziran'da mı yoksa Temmuz'da mı kapanacağına ilişkin net bir bilgi almak isteyenler, i üzerinden araştırma yapıyor. Peki; okullar ne zaman kapanacak?

    takvim.com.tr
    MEB açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak? Okullar bu hafta kapanıyor mu?

    Okullar ne zaman kapanacak? Okullar bu hafta kapanıyor mu? Pandemi nedeniyle sık sık değişikliğe uğrayan MEB takvimi araştırılırken, okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı da sorgulanıyor. Bilindiği üzere, telafi eğitimleriyle birlikte okulların çalışma düzeni değişikliğe uğramıştı.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. 5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.

    Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinde yer alıyor.

    OKULLAR AĞUSTOS'TA DA AÇIK

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama yaptı.

    "Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık" diyen Bakan Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve bu programın bir buçuk yıl süreceğini duyurdu.Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

        Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

        Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz…

        Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

        Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.
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