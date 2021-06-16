MEB açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak? Okullar bu hafta kapanıyor mu?

Karnelerinizi 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan, 2 Temmuz'dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

Bu yıl "telafi" kapsamında 31 Ağustos'a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz…

Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi "Arkadaş" kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.