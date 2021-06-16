MEB açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak? Okullar bu hafta kapanıyor mu?

Okullar ne zaman kapanacak? Okullar bu hafta kapanıyor mu? Pandemi nedeniyle sık sık değişikliğe uğrayan MEB takvimi araştırılırken, okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı da sorgulanıyor. Bilindiği üzere, telafi eğitimleriyle birlikte okulların çalışma düzeni değişikliğe uğramıştı.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. 5 Temmuz'da "Telafi Eğitiminde Ben de Varım Programı" başlayacak. Bu program öğretmenlerin gönüllüğüne göre yürütülecek. Çocuklar bilim ve sanat etkinliklerine katılacak.
Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinde yer alıyor.
OKULLAR AĞUSTOS'TA DA AÇIK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından telafi eğitimi ve karnelerle ilgili açıklama yaptı.
"Yaz dönemini büyük oranda sosyal, duygusal ve fiziksel etkinliklere ayırdık" diyen Bakan Selçuk, akademik öğrenme kayıpları için öğretmenlerin, belirlenen kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacağını ve bu programın bir buçuk yıl süreceğini duyurdu.Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: