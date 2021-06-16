Kurban Bayramı tarihi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edildi. İslam alemi için büyük öneme sahip Kurban Bayramı tarihi de sıkça araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 2021 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte dini günler takvimi...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
İşte dini günler takvimi;
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021
2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021