Kurban Bayramı tarihi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edildi. İslam alemi için büyük öneme sahip Kurban Bayramı tarihi de sıkça araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 2021 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte dini günler takvimi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

İşte dini günler takvimi;