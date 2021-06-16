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    • 16.06.2021 10:53
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    • 16.06.2021 10:53
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    ? ! Diyanet açıklaması…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı için heyecan dolu bekleyiş başladı ve ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar her yıl olduğu gibi 2021 yılında da fiyatların ne olduğunu merak ederek araştırır oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan beklenen açıklama geldi, . Peki kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

    takvim.com.tr
    Kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar?

    Kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar kurban ibadetini her yıl olduğu gibi 2021 yılında da gerçekleştirecek ve Diyanet İşleri Başkanlığı koç, koyun, dana gibi canlıların fiyatlarını açıkladı. Peki 2021 yılında Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban ibadetini gerçekleştirecek olan İslam aleminin merak ettiği fiyatları haberimizde bulabilirsiniz.

    2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

    2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 9 GÜN TATİL Mİ OLACAK?

    Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.

    Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

    Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

    Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

    Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

        KIZILAY KAMPANYA BAŞLATTI!

        "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun" Türkiye sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek" denildi.

        KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

        Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
        Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.



        Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.
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