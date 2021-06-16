Kurbanlık fiyatları 2021 ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar kurban ibadetini her yıl olduğu gibi 2021 yılında da gerçekleştirecek ve Diyanet İşleri Başkanlığı koç, koyun, dana gibi canlıların fiyatlarını açıkladı. Peki 2021 yılında Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban ibadetini gerçekleştirecek olan İslam aleminin merak ettiği fiyatları haberimizde bulabilirsiniz.
2021 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 9 GÜN TATİL Mİ OLACAK?
Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma