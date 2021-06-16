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    • 16.06.2021 10:52
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? ?

    Soma maden faciasında karar verildi. "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı hapis cezası aldı. Peki; , kaç yaşında? ?

    takvim.com.tr
    Can Gürkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Gürkan kaç yıl ceza aldı?

    2014 yılında Soma'da meydana gelen ve Türkiye'yi üzüntüye boğan Soma maden faciası ile ilgili beklenen mahkeme kararları açıklandı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında hapis cezası verildi.

    CAN GÜRKAN KAÇ YIL CEZA ALDI?

    Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi.

    Öte yandan Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldığı bildirildi.

    CAN GÜRKAN KİMDİR?

    Can Gürkan Soma madeninde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktaydı. Can Gürkan Soma Holding'in patronu Alp Gürkan'ın oğludur.

    Can Gürkan "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanıyordu. Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi.

        SOMA MADEN FACİASI NE ZAMAN OLDU?

        Soma Faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik kazası.

        Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti. Soma Holding şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında, patlamaya elektrikli ekipmanların sebep olduğundan şüphelenildi. Yangın, vardiya değişimi sırasında meydana geldi ve 787 işçi patlama sırasında yer altında kaldı. 17 Mayıs 2014'te, toplamda 301 kişinin hayatını kaybettiği olay Türkiye'yi yasa boğdu.
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