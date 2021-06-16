Can Gürkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Gürkan kaç yıl ceza aldı?

2014 yılında Soma'da meydana gelen ve Türkiye'yi üzüntüye boğan Soma maden faciası ile ilgili beklenen mahkeme kararları açıklandı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında hapis cezası verildi.
CAN GÜRKAN KAÇ YIL CEZA ALDI?
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklardan Can Gürkan hakkında 20 yıl hapis kararı verildi.
Öte yandan Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç beraat, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldığı bildirildi.
CAN GÜRKAN KİMDİR?
Can Gürkan Soma madeninde Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktaydı. Can Gürkan Soma Holding'in patronu Alp Gürkan'ın oğludur.
Can Gürkan "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanıyordu. Can Gürkan'a 20 yıl hapis cezası verildi.