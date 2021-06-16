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    • Güncel
    • 16.06.2021 17:28
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    • 16.06.2021 17:38
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    Bakanı , Başkanı ile görüştü

    Bakanı , Türkiye Büyük Millet i Başkanı () ile bir araya geldi. Şentop'un ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

    Soylu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü

    Başkanı ve Bakanı , Başkanlığı makamında bir araya geldi.

    Meclis Başkanı Şentop, Bakan Soylu'yu kabul etti

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkanlığı makamında bir araya geldi.

    Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüşmede suç örgütü lideri 'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi Şentop'a söylediği iddia edildi.



    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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