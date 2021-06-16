TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkanlığı makamında bir araya geldi.

Meclis Başkanı Şentop, Bakan Soylu'yu kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkanlığı makamında bir araya geldi.



Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüşmede suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi Şentop'a söylediği iddia edildi.







TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.