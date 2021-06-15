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    • 15.06.2021 11:22
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    yan etkileri nelerdir? ?

    yan etkileri nelerdir? ? Çalışanların yaş fark etmeden aşılanmaya başlanmasıyla birlikte Biontech aşısının etkileri de merak ediliyor. Aşı yaptırmaya gidecek kişiler öncesinde randevu alıyor. En çok tercih edilen aşı ise Pfizer-Biontech aşısı olarak göze çarpıyor. Peki; nelerdir?

    takvim.com.tr
    Biontech aşısı yan etkileri nelerdir? Biontech aşısı kısırlaştırır mı?

    Biontech aşısı yan etkileri nelerdir? Biontech aşısı kısırlaştırır mı? Milyonlarca kişi Pfizer-Biontech aşısı olurken, aşılama yaptırmak isteyenler de Biontech aşısı hakkında araştırma yapıyor. Biontech aşısı yan etkileri ise yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, tüm dünyada kullanılan aşı hakkında merak edilen bilgiler!

    BİONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

    Yeni bir teknoloji olmasından dolayı son dönemlerde çok sayıda asılsız iddia ve komplo teorisinin merkezinde bulunuyor. Ancak bu iddiaların herhangi bir bilimsel dayanağı yok. İnsanların genetik yapısını ya da DNA'sını değiştirmek gibi bir durum da söz konusu değil. Bu teknoloji kullanılarak geliştirilen aşılar çok dayanıklı değil. Bu nedenle de çok ciddi bir soğuklukta taşınması ve saklanması gerekiyor.

    İngiltere Ortak Aşı Komisyonu, hem BioNTech'in hem de Moderna'nın geliştirdiği aşıların güvenliğine dair çok titiz ve detaylı incelemeler yapıldığını ve bu aşıların güvenli olduğuna kesin bir şekilde kanaat getirilmesinin ardından kullanımına onay verildiğini açıkladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de mRNA teknolojisi üzerindeki çalışmaların 10 yıllardır devam ettiğini belirterek, bu aşıları 'yeni ama aşina' olarak tanımlıyor.

    Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

    Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

        AŞIDAN SONRA YAN ETKİLERLE KARŞILAŞILDIĞINDA NE YAPILIR?

        Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

        • Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
        Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)
        Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

        • Yorgunluk
        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

        • Hafif ateş, titreme
        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Baş ağrısıParasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Kas/eklem ağrısı
        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Kusma, ishal
        Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

        COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
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