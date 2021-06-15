3. doz aşı yapılacak mı? Sinovac, Pfizer - Biontech aşısı 3 doz mu?

Rastgele örnekler alınarak, yaklaşık bir bağışıklık haritası çıkartılabileceği belirtiliyor. Çıkacak sonuca göre, hatırlatma dozlarının 6 ay olarak bilinen süreleri de değişebilecek. 2022, yoğun olarak üçüncü doz aşıların yapılacağı bir yıl olacak.

Diğer taraftan, aşı karşıtlığı ve aşı duyarsızlığı da tartışılıyor. Yaş gruplarına ilişkin aşı takviminin tamamlanmasının ardından, yüzde 70 toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığına bakılarak, farklı öneriler gündeme gelebilecek.

Ağustos ayındaki tabloyu daha net gördükten sonra seyyar aşı çalışmaları yapılabileceği belirtiliyor. Özellikle aşı duyarsızlığı olanlar için yayla, tarla, ova, seracılık yapılan bölgeler, sayfiyeler, hatta büyük şehirlerin meydanlarına seyyar aşı stantları kurulabileceği öne sürülüyor.