3. doz aşı yapılacak mı? Sinovac, Pfizer - Biontech aşısı 3 doz mu?

3. doz aşı yapılacak mı? Pfizer - Biontech aşısı yaptıran vatandaşlar aşıların kaç doz olduğunu merak ediyor. 3. doz "hatırlatma" aşısı için planlama gündeme geldi. Bu nedenle aşıların 2 doz mu 3 doz mu olduğu araştırılıyor. BioNTech, Sinovac veya yerli aşı seçenekleri değerlendirilecek. Önce farklı aşılarla hatırlatma dozu denemesi yapılacak.
3. DOZ AŞI YAPILACAK MI?
Pandemi konusunda yaz çalışmalarında birden fazla başlık bulunuyor. Hedef hem 14 Ocak'ta başlayan aşılamanın başarılı şekilde sürmesi, hem de aşı duyarsızlığı ve karşıtlığıyla mücadele.
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, diğer taraftan da hatırlatma dozu olarak tanımlanan üçüncü doz aşılar için planlama yapılıyor. Çalışmalar, gelişmelere göre seçenekli olarak devreye sokulacak.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu için hangi aşıyla yoluna devam edeceğine ilişkin karar verecek. BioNTech, Sinovac veya yerli aşı seçenekleri değerlendirilecek. Önce farklı aşılarla hatırlatma dozu denemesi yapılacak.
Sonra antikor ölçülecek, eğer antikor beklenen düzeyde oluşur ve korunursa, hatırlatma dozunda ne kullanılacağı belli olacak. Sağlık Bakanlığı bu süreçte, toplumun geneli hakkında fikir veren bir antikor çalışması yapacak.