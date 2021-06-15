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    • Güncel
    • 15.06.2021 11:50
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    • 15.06.2021 12:15
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    PKK'nın sözde Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre turuncu kategoride yer alan, bölücü terör örgütünün sözde Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı etkisiz hale getirildi.

    Turuncu kategoriye bir çizik daha!

    İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklaması şu şekilde:

    kapsamında; 14 Haziran 2021 tarihinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin, bölücü terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Eyalet sorumlusu *Zerdaşt-Navdar* kod adlı *Samet İçyer* olduğu, terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer aldığı tespit edilmiştir.

    Teröristin; 21 Haziran 2012 tarihinde, Bitlis / Merkez / Ortakapı bölgesinde meydana gelen Yol Kesme olayında, 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması,1 askeri personel 3 vatandaşın kaçırılması,

    06 Ekim 2013 tarihinde Bitlis / Merkez / Kayalıbağ Köyü-Karaca Mezrası bölgesinde 7 orman işçisinin alıkonulması,

    08 Haziran 2019 tarihinde, / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı,

    10 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari / Yüksekova / Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir.


    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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