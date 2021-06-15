ALO 182 çöktü mü? ALO 182 çalışmıyor mu? ALO 182'nin neden meşgul çaldığı yoğun şekilde araştırılıyor. ALO 182 neden meşgul çalıyor sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen kişiler randevu almak için sistemlere giriş yapmaya çalışıyor. MHRS ve E-Nabız hata verdiğinden dolayı gözler ALO 182'ye çevrildi.
ALO 182 ÇÖKTÜ MÜ?
ALO 182'ye erişimde sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor. Vatandaşlar bu numarayı aradığında numaranın meşgul çaldığını belirtiyor.
Alo 182 randevu sisteminde görev yapan personeller nöbetleşe olarak 7/24 çalışıyor. Sistem Pazar günü dahil açık. Şüphesiz yoğunlaşan telefonlar nedeniyle çoğu zaman telefonlara bakamıyor. Eğer Alo 182'ye yoğunluk nedeniyle ulaşamıyorsanız, www.mhrs.gov.tr ya da www.enabiz.gov.tr adreslerinden aşı randevusu alabilirsiniz.
Ayrıca yine MHRS ya da E NABIZ cep telefonu uygulamalarından da randevu alınabilir. Türkiye Cumhuriyet Kimlik Numaranız ve e-devlet şifrenizle birlikte e-devlete girerek, arama bölümüne "Aşı Randevusu Al" yazarak karşınıza çıkan ekrandan aşı randevusu alabilirsiniz.
AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.