Ayrıca yine MHRS ya da E NABIZ cep telefonu uygulamalarından da randevu alınabilir. Türkiye Cumhuriyet Kimlik Numaranız ve e-devlet şifrenizle birlikte e-devlete girerek, arama bölümüne "Aşı Randevusu Al" yazarak karşınıza çıkan ekrandan aşı randevusu alabilirsiniz.

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.