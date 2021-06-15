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    • 15.06.2021 09:16
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    İstanbul Fatih’te dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul Fatih’te sokaklarda narkotik madde satan torbacılara uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon Fatih ilçesindeki çok sayıdaki adrese ve şüphelilere yönelik yapıldı.

    Zehir tacirlerine dev operasyon

    Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyonda önceden tespit edilen adreslerin kapıları ile polis ekipleri tarafından kırıldı. Polis ekiplerinin girmiş oldukları adreslerde ise detaylı inceleme yapıldı.

    Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.
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