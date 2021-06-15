Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Bulgaristan'a gitti.
FİLİBE MURADİYE CAMİİ'NDE ÇİFTE EZAN
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin Bulgaristan Filibe Muradiye Camii'nde çifte ezan okudu.
İşte o anlar;
CAMİLERE ZİYARET
Erbaş, Bulgaristan'ın Kırcaali ilindeki Kırcaali Yeni ve Kırcaali Merkez camilerine ziyarette bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunma üzere Kırcaali'ye giden Erbaş'ı Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Filibe Başkonsolonsu Korhan Küngerü, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Sofya Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Genç ve Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi karşıladı.
Türkiye'nin desteğiyle yapımı tamamlanan Kırcaali Yeni Camisi ile ilgili bilgi alan Erbaş, incelemelerde bulundu.
Burada açıklama yapan Erbaş, camilerin Müslümanların yaşadığı şehirlerin kalbi olduğunu belirterek, "Kırcaali Camisi'nin tamamlanmış olması hakikaten bizi çok mutlu etti. İnşallah cemaati bol olur. Uzun yıllar Müslümanların ibadet hayatına, din eğitimine hizmet eder." ifadelerini kullandı.
Camilerin etkin kullanılması gerektiğine işaret eden Erbaş, "Çocuklarımızın, gençlerimizin camilerde eğitim alması gerçekten çok önemli. Din-i mübin-i İslam'ı, Rabbimizi, peygamberimizi, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için en uygun yerler camilerimizdir. İnşallah Mescid-i Nebevi'nin, Peygamber Efendimiz dönemindeki fonksiyonunu bugünkü camilerimiz de üstlenir ve insanımızın, milletimizin her türlü manevi gelişimi için katkı sağlar." diye konuştu.
"BİRLİĞİMİZİ KIYAMETE KADAR DEVAM ETTİRMENİN TEMELLERİNİ ATMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Daha sonra Kırcaali Merkez Camisi'ne giden Erbaş, burada öğlen namazını kıldırdı.
Namaz sonrası açıklama yapan Erbaş, Türkiye'den selam getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Birliğimiz, beraberliğimiz o kadar güçlü ki birbirimizden hiçbir farkımız yok, gönüllerimiz bir. Gönül birliği o kadar önemli ki. Birliğimizi kıyamete kadar devam ettirmenin temellerini atmaya çalışıyoruz. Bu temeller sevgi ve saygı ile oluşur. Birbirimizi en güzel günlerimizde anmakla oluşur. Acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşmakla oluşur. İnşallah kıyamete kadar bu birlik, bu beraberlik hep devam edecektir. Rabbimizin izniyle efendimiz sevgisini hem kendi gönüllerimizde hem de gençlerimizin, çocuklarımızın gönüllerinde yeşerterek bunu devam ettireceğiz."