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    Diyanet İşleri Başkanı ve Hafiz Osman Şahin'den ’nde çifte ezan!

    Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. ve Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ’nde çifte ezan okudu.

    Bulgaristan'da çifte ezan!

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Bulgaristan'a gitti.

    FİLİBE MURADİYE CAMİİ'NDE ÇİFTE EZAN
    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin Bulgaristan Filibe Muradiye Camii'nde çifte ezan okudu.

    İşte o anlar;

    CAMİLERE ZİYARET
    Erbaş, Bulgaristan'ın Kırcaali ilindeki Kırcaali Yeni ve Kırcaali Merkez camilerine ziyarette bulundu.

    Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunma üzere Kırcaali'ye giden Erbaş'ı Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Filibe Başkonsolonsu Korhan Küngerü, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Sofya Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Genç ve Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi karşıladı.

    Türkiye'nin desteğiyle yapımı tamamlanan Kırcaali Yeni Camisi ile ilgili bilgi alan Erbaş, incelemelerde bulundu.

    Burada açıklama yapan Erbaş, camilerin Müslümanların yaşadığı şehirlerin kalbi olduğunu belirterek, "Kırcaali Camisi'nin tamamlanmış olması hakikaten bizi çok mutlu etti. İnşallah cemaati bol olur. Uzun yıllar Müslümanların ibadet hayatına, din eğitimine hizmet eder." ifadelerini kullandı.

    Camilerin etkin kullanılması gerektiğine işaret eden Erbaş, "Çocuklarımızın, gençlerimizin camilerde eğitim alması gerçekten çok önemli. Din-i mübin-i İslam'ı, Rabbimizi, peygamberimizi, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için en uygun yerler camilerimizdir. İnşallah Mescid-i Nebevi'nin, Peygamber Efendimiz dönemindeki fonksiyonunu bugünkü camilerimiz de üstlenir ve insanımızın, milletimizin her türlü manevi gelişimi için katkı sağlar." diye konuştu.

    "BİRLİĞİMİZİ KIYAMETE KADAR DEVAM ETTİRMENİN TEMELLERİNİ ATMAYA ÇALIŞIYORUZ"
    Daha sonra Kırcaali Merkez Camisi'ne giden Erbaş, burada öğlen namazını kıldırdı.

    Namaz sonrası açıklama yapan Erbaş, Türkiye'den selam getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Birliğimiz, beraberliğimiz o kadar güçlü ki birbirimizden hiçbir farkımız yok, gönüllerimiz bir. Gönül birliği o kadar önemli ki. Birliğimizi kıyamete kadar devam ettirmenin temellerini atmaya çalışıyoruz. Bu temeller sevgi ve saygı ile oluşur. Birbirimizi en güzel günlerimizde anmakla oluşur. Acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşmakla oluşur. İnşallah kıyamete kadar bu birlik, bu beraberlik hep devam edecektir. Rabbimizin izniyle efendimiz sevgisini hem kendi gönüllerimizde hem de gençlerimizin, çocuklarımızın gönüllerinde yeşerterek bunu devam ettireceğiz."

        Çocukların ve gençlerin din eğitimlerinin önemli olduğunun altını çizen Erbaş, şöyle devam etti:

        "Gençlerimize, çocuklarımıza doğru dini bilgiyi ulaştırma noktasında elimizden gelen gayreti gösterelim. Peygamber efendimizin şu hadis-i şerifi bizim bunu yapmamızı zorunlu kılıyor. Buyuruyor ki, 'Müminler bir vücut gibidir. O vücudun bir azasında, organında bir rahatsızlık olduğunda bütün vücut nasıl rahatsız oluyorsa, dünyanın neresinde olursa olsun, bir Müslüman'ın başına gelen bir musibet, her yerdeki Müslüman'ı ilgilendirmeli, rahatsız etmeli. Sevinciyle sevinmeli, sıkıntısıyla sıkıntı yaşamalı.' Allah resulü böyle bir Müslümanlığı tavsiye buyuruyor. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras İslami bir anlayıştır, İslam nimetini onların kalplerine yerleştirmektir."

        Erbaş, konuşmasının ardından caminin avlusunda bulunan Gazi Kırca Ali'nin türbesini ziyaret etti.

        ERBAŞ, BULGARİSTAN MÜSLÜMANLARI BAŞMÜFTÜSÜ HACI İLE GÖRÜŞTÜ
        Erbaş, Bulgaristan'a yaptığı ziyaret kapsamında Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ve Filibe kentlerini ziyaret ettikten sonra başken Sofya'ya geçerek Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı ile görüştü.

        Erbaş, görüşmesinin ardından ziyareti ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada "Gönül coğrafyası olarak biz buraları kabul ediyoruz. Yani 500-600 yıl birlikte yaşadığımız bu topraklarda yine gönül birlikteliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. İki ülke arasındaki iş birliği her alanda devam ediyor." dedi.

        Bulgaristan'da bulunmaktan dolayı mutlu ve huzurlu olduğunu belirten Erbaş, "Bizim birbirine en yakın iki ülke olarak gördüğümüz Türkiye ve Bulgaristan'ın kardeşliği, birbirine komşuluğu, yakınlığı en üst seviyede devam ediyor. Bugün Kırcaali, Filibe ve Sofya'da çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Kırcaali'de yeni bir cami yapıldı, o camide namaz kıldık. Müslümanları ziyaret ettik, Kırcaali'de yaşayan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Sonra Filibe'ye geldik. Filibe'de iki güzel camimizi ziyaret ettik. Birisinde ikindi namazı kıldık. Şu anda Sofya'dayız." diye konuştu.

        Haliyle Bulgaristan Müslümanlarıyla Türkiye'deki Müslümanlar arasındaki iş birliğinin de çok normal bir şekilde devam ettiğini ve edeceğini ifade eden Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hatta Bulgaristan'da hangi dinden olursa olsun, yaşayan insanlarla her zaman iş birliği yapıyoruz. Onlara karşı da çeşitli zamanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar oluyor. Yani insanların ırkı, dini ne olursa olsun bir arada yaşama tecrübesini en güzel bir şekilde gerçekleştirmiş insanlarız biz bin yılı aşkın bir zamandan beri. Bu birlikteliğimizi yine, bu birlikte yaşama tecrübesinden istifade ederek geleceğe taşıyacağız inşallah."

        BULGARİSTAN'DAKİ MÜSLÜMAN İBADET YERLERİNİN DURUMU
        Bulgaristan'da camisi bol olan yerlerin var olduğunu, ama cami sıkıntısı çekilen yerlerin de olduğunu anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

        "Özellikle Sofya bunlardan bir tanesi. Burada yüz bini aşkın Müslüman olmasına rağmen bir cami, dört küçük mescit olduğunu öğrendik. Tabii insanlar ibadet etmek istiyorlar, ibadethanelere sahip çıkmak insan olarak bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Burada el birliğiyle hangi dine inanıyorsa o dinin mensuplarının mabetlerine, ibadethanelerine yardımcı olmakta mutlaka fayda vardır. Çünkü ibadetler insanı iyiye, doğruya, güzele, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe davet eden yerlerdir. Önümüzdeki süreçlerde birlik, beraberlik içerisinde bu konularda destek olursak, yardımcı olursak ben Bulgaristan adına da Türkiye adına da güzel bir adım olur diye düşünüyorum."

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Hacı'nın onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

        Erbaş, beraberindeki heyeti ile birlikte yarın Kuzey Makedonya, ardından Kosova ve Karadağ'ı ziyaret edeceklerini aktararak, "Oradaki başmüftülükleri ve bazı camileri ziyaret ederek insanlarımızla Müslüman kardeşlerimizle bir arada olmaya çalışacağız." diye konuştu.

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        Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Hafiz Osman Şahin'den Bulgaristan Filibe Muradiye Camii’nde çifte ezan!