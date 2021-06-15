TEMSA ve ASELSAN ortak üretti! İşte yerli ve milli elektrikli otobüs! 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor

TÜRK SANAYİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR HAMLE

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Uzun süredir Smart Mobility vizyonu ile elektrikli araçlar, akıllı araçlar ve otonom araçlar üzerine ciddi yatırımlar yapan bir şirket olarak, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikli araçların sektörde yarattığı dönüşüm bizim için kritik önem taşıyor. Bu anlamda geldiğimiz nokta bizim için gurur verici. Bugün, ASELSAN'ın teknolojik bilgi birikimiyle TEMSA vizyonunun bileşeni olarak geliştirilen yüksek performanslı, verimli ve çevre dostu bir elektrikli otobüs olan Avenue EV'i seri üretime hazır hale getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.