TEMSA ve ASELSAN ortak üretti! İşte yerli ve milli elektrikli otobüs! 15 dakikalık şarjla 80 km gidiyor

TEMSA - ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde yüz yerli elektrikli otobüsü Avenue EV, yollara çıkmaya hazırlanıyor.
TEMSA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye otobüs pazarının önemli markalarından TEMSA ve Türk savunma sanayisi kuruluşu ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yüzde yüz yerli elektrikli araç Avenue EV, seri üretime hazır hale geldi.
Geçen yıllarda imzalanan anlaşma kapsamında, ASELSAN'ın elektrikli çekiş sistemleriyle donatılan, Türk otomotiv sanayisinin ilk yerli elektrikli otobüsü Avenue EV'nin tüm süreçleri tamamlanarak banttan indi. Yerli teknolojinin elektrifikasyonda yaygınlaşması ve Türkiye'nin enerji bağımlılığının düşürülmesi anlamında önemli bir hamle olarak görülen araçların, kamu kurumlarına yönelik ilk teslimleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.