İnternet kafeler açık mı? Kademeli normalleşmede PlayStation ve internet kafeler açık mı yoksa kapalı mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Evinde internet olmayanlar sevdikleriyle konuşmaki sosyal medyayı kullanmak, araştırma yapmak ya da oyun oynamak için internet kafelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Oyun oynamak isteyenler ise PlayStation'ları araştırıyor. İşte detaylar…
İNTERNET KAFELER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı sahalar, Spor salonları, açık yüzme havuzları,
- Lunaparklar ve tematik parkları,
Faaliyet alanında bulunan işyerleri;
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
- Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,
Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.