SMDK Başkanı Nasır Hariri, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.
Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırının Suriye muhalefetinin bölgelerine yönelik rejim saldırılarıyla eş zamanlı olduğuna dikkati çeken Hariri, "Ölü hücreler üzerinden hassas bölgelerin patlatılması operasyonları, aralarında ortak bir akıl olduğunun delildir." dedi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne işaret eden Hariri, "Bu dosyanın Brüksel'deki uluslararası görüşmelerin gündeminde olması gerekir; özellikle ABD, terörle mücadelede uluslararası koşullardan istifade eden örgüte destek veriyor." ifadelerini kullandı.
Örgütün "terörle mücadele" bahanesiyle mali ve askeri büyük destek aldığını dile getiren Hariri, bunu kullanarak gündemini ve projesini Suriye halkına dayattığını, bunun yıkıcı ve ayrılıkçı bir proje olduğunu vurguladı.
ABD himayesindeki Suriye Ulusal Kürt Konseyi müzakerelerinden aradan 14 ay geçmesine rağmen hiçbir sonuç alınamadığına dikkati çeken Hariri, şunları söyledi: