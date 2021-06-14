Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne işaret eden Hariri, "Bu dosyanın Brüksel'deki uluslararası görüşmelerin gündeminde olması gerekir; özellikle ABD, terörle mücadelede uluslararası koşullardan istifade eden örgüte destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün "terörle mücadele" bahanesiyle mali ve askeri büyük destek aldığını dile getiren Hariri, bunu kullanarak gündemini ve projesini Suriye halkına dayattığını, bunun yıkıcı ve ayrılıkçı bir proje olduğunu vurguladı.

ABD himayesindeki Suriye Ulusal Kürt Konseyi müzakerelerinden aradan 14 ay geçmesine rağmen hiçbir sonuç alınamadığına dikkati çeken Hariri, şunları söyledi: