Mickey Levy kimdir, kaç yaşında, nereli? Mickey Levy aslen nereli?

MİCKEY LEVY NERELİ?

Levy, 2015 yılında verdiği bir röportajda, "Kürt'üm ve Kürt olmaktan gurur duyuyorum. Annem ve babam Kürt. Cizreli atalarım. Eskiden evde hep Kürtçe konuşurduk." demişti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Mickey Levy, 1951 yılında ailesinin göç ettiği Kudüs'te dünyaya geldi.