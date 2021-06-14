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    • 14.06.2021 11:37
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? Mickey Levy aslen nereli?

    İsrail'de Meclis Başkanlığına seçilen kimdir, kaç yaşında, nereli? Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı. Mickey Levy'nin kökeni ise merak konusu oldu. İşte, sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Mickey Levy kimdir, kaç yaşında, nereli? Mickey Levy aslen nereli?

    Mickey Levy kimdir, kaç yaşında, nereli? İsrail Meclis Başkanı Mickey Levy nereli sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Netanyahu karşıtı partilerin desteklediği Cizreli Mickey Levy, yeni Meclis Başkanı oldu. Mickey Levy hakkında merak edilen bilgiler haberimizde!

    MİCKEY LEVY KİMDİR?

    İsrail Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

    Yoklama sonucunda muhalefet partilerinin oluşturduğu koalisyonun Meclis'ten güvenoyu almasıyla birlikte 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.

    Başbakanlık koltuğunu kaybeden Netanyahu'nun ekibi, Meclis Başkanlığı'nı da kaybetti.

    Netanyahu karşıtı partilerin desteklediği Cizreli Mickey Levy, yeni Meclis Başkanı oldu.

    Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı.

    Levy'den önce Meclis Başkanlığın,ı Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Yariv Levin yürütüyordu.

        MİCKEY LEVY NERELİ?

        Levy, 2015 yılında verdiği bir röportajda, "Kürt'üm ve Kürt olmaktan gurur duyuyorum. Annem ve babam Kürt. Cizreli atalarım. Eskiden evde hep Kürtçe konuşurduk." demişti.

        Evli ve 4 çocuk babası olan Mickey Levy, 1951 yılında ailesinin göç ettiği Kudüs'te dünyaya geldi.
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