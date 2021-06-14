Mickey Levy kimdir, kaç yaşında, nereli? Mickey Levy aslen nereli?

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MİCKEY LEVY KİMDİR?
İsrail Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.
Yoklama sonucunda muhalefet partilerinin oluşturduğu koalisyonun Meclis'ten güvenoyu almasıyla birlikte 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi resmen sona erdi.
Başbakanlık koltuğunu kaybeden Netanyahu'nun ekibi, Meclis Başkanlığı'nı da kaybetti.
Netanyahu karşıtı partilerin desteklediği Cizreli Mickey Levy, yeni Meclis Başkanı oldu.
Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı.
Levy'den önce Meclis Başkanlığın,ı Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Yariv Levin yürütüyordu.