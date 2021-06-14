ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda, 216.5 gram altın, 3 tam altın, 1 altın kolye,1 çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 avro, 8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 3 tablet ve 7 flash bellek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.