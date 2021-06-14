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    • 14.06.2021 20:39
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    sorumluluk sınavı ne zaman? ,,?

    sorumluluk sınavı ne zaman 2021? Sorusu öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. tarafından lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi. Yazı kapsamında sınıf geçme, sorumluluk sınavları, başarı puanı gibi detaylara yer verildi. Bu gelişmelerin ardından gözler sorumluluk sınav takvimine çevrildi. Peki, ? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Lise sorumluluk sınavı ne zaman?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi. Yazı kapsamında sınıf geçme, sorumluluk sınavları, başarı puanı gibi detaylara yer verildi. Bu gelişmelerin ardından gözler sorumluluk sınav takvimine çevrildi. Peki, Lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavında hangi konular yer alıyor? İşte tüm detaylar!

    SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN 2021?

    Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecini gözününe alarak lisede sınıf geçme kriterlerine ilişkin düzenlemeler yaptı.

    Buna göre, karneler sadece birinci dönem veya her iki döneme ait puanlara göre düzenlenecek. Her iki döneme ait hiç yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayanların velileri aranarak, ikinci dönem sınavlarına girmeleri istenecek. Sınava girmeyenler tüm derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olan hazırlık öğrencileri de sorumlu olarak 9. sınıfa geçebilecek.

    21 HAZİRAN- 2 TEMMUZ ARASI...

    Yazıya göre, 12. sınıfların diplomaları, uzaktan eğitimin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak düzenlecek. Başarısız dersi olanlar 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk sınavlarına girecek.

    Mesleki ve teknik liselerde okuyan 12. sınıf öğrencileri de yapamadıkları veya eksik yaptıkları zorunlu stajlarından muaf tutuldu. Salgın nedeniyle karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek. Basılı halini isteyenlerin okul müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

        SORUMLULUK SINAVI NEDİR?

        Lise ve hazırlık sınıfındaki öğrenciler için düzenlenen sorumluluk sınavı için yıl sonu başarı puanı en az 50 olması gerekiyor. Eğitim ve öğretimin başında yapılan sınav, yıl sonunda tek bir dersten başarısız olan öğrenciler için aynı şekille hafta içinde ek bir sınav yapılır.
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        Haberler Güncel Lise sorumluluk sınavı ne zaman? 9,10,11 ve 12. sınıf sorumluluk sınavında hangi konular var 2021?