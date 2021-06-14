SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecini gözününe alarak lisede sınıf geçme kriterlerine ilişkin düzenlemeler yaptı.



Buna göre, karneler sadece birinci dönem veya her iki döneme ait puanlara göre düzenlenecek. Her iki döneme ait hiç yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayanların velileri aranarak, ikinci dönem sınavlarına girmeleri istenecek. Sınava girmeyenler tüm derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olan hazırlık öğrencileri de sorumlu olarak 9. sınıfa geçebilecek.