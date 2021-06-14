Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise öğrencilerine yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin sene sonu iş ve işlemler konulu yazı illere gönderildi. Yazı kapsamında sınıf geçme, sorumluluk sınavları, başarı puanı gibi detaylara yer verildi. Bu gelişmelerin ardından gözler sorumluluk sınav takvimine çevrildi. Peki, Lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Sorumluluk sınavında hangi konular yer alıyor? İşte tüm detaylar!
SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecini gözününe alarak lisede sınıf geçme kriterlerine ilişkin düzenlemeler yaptı.
Buna göre, karneler sadece birinci dönem veya her iki döneme ait puanlara göre düzenlenecek. Her iki döneme ait hiç yazılı sınav ya da performans, proje notu olmayanların velileri aranarak, ikinci dönem sınavlarına girmeleri istenecek. Sınava girmeyenler tüm derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Yıl sonu başarı puanı 50'nin altında olan hazırlık öğrencileri de sorumlu olarak 9. sınıfa geçebilecek.
21 HAZİRAN- 2 TEMMUZ ARASI...
Yazıya göre, 12. sınıfların diplomaları, uzaktan eğitimin sona ereceği 2 Temmuz tarihi esas alınarak düzenlecek. Başarısız dersi olanlar 21 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk sınavlarına girecek.
Mesleki ve teknik liselerde okuyan 12. sınıf öğrencileri de yapamadıkları veya eksik yaptıkları zorunlu stajlarından muaf tutuldu. Salgın nedeniyle karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek. Basılı halini isteyenlerin okul müdürlüklerine başvurması gerekiyor.