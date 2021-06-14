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    • 14.06.2021 16:22
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    Meteoroloji uzmanından korkutan müsilaj açıklaması: Artabilir!

    Son dakika haberleri... aylardır müsilaj işgalindeyken Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi 'den korkutan bir açıklama geldi. Özdemir, yaz ayları ile birlikte hava sıcaklıklarının artmasının müsilajı da artıracağını söyleyerek "Hava sıcaklığı arttıkça denizdeki oksijen miktarı azalacaktır. Azaldığı zaman müsilajın biraz daha artması beklenir" dedi.

    Endişe verici boyutlara ulaşan müsilajla ilgili Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Hava sıcaklığı arttıkça denizdeki oksijen miktarı azalacaktır. Azaldığı zaman müsilajın biraz daha artması beklenir" dedi.

    İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, deniz salyası olarak da bilinen ve Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Müsilajın temizlenmesi için sahil kıyılarının önemine dikkat çeken Özdemir, "Lodos estiğinde İstanbul sahilleri rahatlıkla kumsalına bu müsilajı atabilirdi ama şimdi müsilajı atacak yer yok. Sahillerin oluşturulması ve deniz çalışmalarının yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    "KUMSAL OLMADIĞI İÇİN DALGALAR MÜSİLAJI GERİ GETİRİYOR"
    Şehirleşmenin, betonlaşmanın ve insan gücünün kontrol edilmemesinin müsilajı doğurduğunu belirten Özdemir, "Tekirdağ sahillerinden Kocaeli sahillerine kadar kıyıda bir tahribat var.

    Denizin doldurularak gezi alanlarının yapılması, yolların yapılması ve sahillerin yok edilmesi önem arz ediyor. Bunu deniz fiziksel olarak da temizleyebilir. İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin hâkim rüzgârı kuzeyli rüzgarlar ve lodos. Lodos estiğinde İstanbul sahilleri rahatlıkla kumsalına bu müsilajı atabilirdi ama şimdi müsilajı atacak yer yok.

        Kumsal olmadığı için dalga vuruyor ama geri getiriyor. Marinalarda sirkülasyon olmadığı için maalesef müsilajın çoğalması söz konusu oldu" diye konuştu.

        "DENİZİN ISINMASINDA DA ETKİLİ"
        Müsilajın güneş ışınlarının denize geçmesine izin vermediğini söyleyen Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Marmara sahillerinde denize girilmemesi gerekiyor. Denizlerimiz şu anda ısınmaya başlıyor. Belli bir noktadan sonra müsilaj kavramı duracaktır ama bu biteceği anlamına gelmiyor çünkü denizde bu var. Alt tabakalara doğru inmeye başladı. Oradaki oksijen ihtiyacı olan canlıları da öldürüyor."

            HANGİ İL NE KADAR TEMİZLENDİ?
            Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında yapılan temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kurum, temizlikte son durum hakkında paylaşımda bulundu.

            İşte Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:
            Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran'da temizlediğimiz 469,5 m³ müsilajla 2166,5 m³ müsilajı bertarafa gönderdik.

            Denizimizi uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7 / 24 denetliyor, günlük değişimlere anında müdahale ediyoruz.

            İllerimizde 6 günün sonunda;
            İstanbul 452,5 m³
            Kocaeli 133,5 m³
            Bursa 111,5 m³
            Tekirdağ 112 m³
            Balıkesir 300 m³
            Çanakkale 226 m³
            Yalova 831 m³ müsilajı 137 bölgede yaptığımız çalışmalarla temizledik.

                Bakanlığımıza bağlı uzman ekiplerimizle sahadaki denetimlerimizi, Marmara Havzası'nda yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizdeki arıtma tesislerinden aldığımız atık su numunelerini incelenmek üzere çevre laboratuvarlarımıza gönderiyoruz.

                Sudan aldığımız örneklerle ölçümler yapıyor, müsilaj örneklerini çok kapsamlı testlerden geçirerek çevre laboratuvarlarımızda ODTÜ ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarımızla ileri analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ODTÜ ile başlattığımız MARMOD projemizi genişletiyoruz.

                Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1.201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

                Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı birlikte kurtaracağız.

                Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatları ve imzasıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulumuzdaki Bakanlıklarımız, illerimizin vali ve belediye başkanları, üniversitelerimiz, bilim insanları ve STK'larımızla hep birlikte çalışacağız.

                İLK TOPLANTI YARIN!
                Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısının yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağını açıkladı.
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                Haberler Güncel Meteoroloji uzmanından korkutan müsilaj açıklaması: Artabilir!