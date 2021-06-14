Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda tünel kazısına başlandı: Bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda tünel kazısı çalışmaları başlatıldı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleşen törende Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tanir Büyükakın, ilçe belediye başkanları hazır bulundu. Programda konuşan Vali Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, proje için Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür etti.
"810 KİLOMETRE ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEM HATTI İŞLETİLMEKTEDİR"
Daha sonra konuşan Bakan Karaismailoğlu, metro hattının sanayi bölgesini ulaşımda yukarı seviyeye taşıyacağını belirterek, "Geldiğimiz noktada Demirağlarla ördüğümüz Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Pekin'den Londra'ya kadar uzanan 'demir ipek yolu'nu tamamladık. Ayrıca, Türkiye genelinde 12 ayrı şehrimizde toplam olarak 810 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletilmektedir. Bu hatların 312 kilometrelik bölümü, bakanlığımız tarafından yapıldığını özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun yanı sıra; Bakanlığımızca yapımı devam eden 11 ayrı projede, toplam 147,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşa ediliyor. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İzban projelerini hayata geçirdik. İstanbul'da 104,5 km'lik 7 hattın tamamını 2023 yılında hizmete açarak, milletimizin hizmetine sunacağız. Gaziantep'de, Konya'da, Kayseri'de Bursa'da da raylı sistem çalışmalarımız devam ediyor. Ve tabii Kocaeli'de" dedi.
"AÇILDIĞINDA BİR GÜNDE 330 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK KAPASİTEDE OLACAKTIR"
"Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımızın istasyon sayısı 11 ve hat uzunluğu 15,4 kilometre olarak planlandı" ifadelerine yer veren Karaismailoğlu, "Ayrıca, sözleşme kapsamında hattın Gebze OSB İstasyonu'nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde 150 bin metrekarelik bir alanda 68 metro aracı kapasiteli depo alanı da yapıyoruz. Ulaşım hızı saatte 80 km olacak metro hattımız, ilk açıldığında bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede olacaktır. Bu kıymetli proje ile, Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Darıca ilçeleri arasındaki karayolu ulaşımına önemli bir alternatif oluşturacağız. Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattımız aynı zamanda, Gar İstasyonu'nda Marmaray'a bağlanacak. Hattımız tamamlandığında çalışacak 28 adet araç alımı sözleşmesini de 22 Temmuz 2020 tarihinde imzaladık. Trenlerimiz, ileri teknoloji ile yerli ve milli teknoloji ile Türkiye'de üretiliyor" diye konuştu.