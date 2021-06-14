Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nda tünel kazısına başlandı: Bir günde 330 bin yolcuya hizmet verecek





"KANAL İSTANBUL'A KARŞI ÇIKAN ZİHNİYET, GEÇMİŞTE MARMARAY'I, AVRASYA TÜNELİ'Nİ DE İSTEMEDİ"

Kanal İstanbul projesi ile ilgili eleştirileri de yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un da ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz. Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlıyoruz. Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak. Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı. Osmangazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı. 1973 yılında açılan 1. Boğaz köprüsüne karşı çıkan bu zihniyet hiç değişmedi. Dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması, çalışmaktan, üretmekten, yerli ve millî teknolojiler geliştirmekten geçiyor. Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.