İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanacak şekilde tasarlanan su yolu projesi Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprüye ilişkin detaylar belli oldu.
Bu ayın son haftasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle temeli atılması beklenen köprünün özellikleri şöyle olacak:
'Gergin eğik askılı' olarak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Başakşehir- Bahçeşehir-Nakkaş Kesimi işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek.