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    Kanal güzergahında yapılacak ilk köprüye ilişkin detaylar belli oldu: Uzunluğu 1618, kule yüksekliği 196 metre

    'un yakasında Karadeniz'den 'ne uzanacak şekilde tasarlanan su yolu projesi güzergahında yapılacak ilk köprüye ilişkin detaylar belli oldu. Bu ayın son haftasında Başkan ile Ulaştırma Bakanı ailoğlu'nun katılacağı törenle temeli atılması beklenen köprünün detayları belli oldu.

    İlk köprü gelıyor

    İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanacak şekilde tasarlanan su yolu projesi Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprüye ilişkin detaylar belli oldu.

    Bu ayın son haftasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle temeli atılması beklenen köprünün özellikleri şöyle olacak:

    'Gergin eğik askılı' olarak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Başakşehir- Bahçeşehir-Nakkaş Kesimi işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek.


        Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşacak. Yaklaşım viyadükleri ile ise toplam uzunluğu bin 618 metre olacak.


        Eğik askı halat miktarı 136 ve ankraj miktarı 272 adet olarak hesaplanan köprü, trafiğe 2x4 şeritli hizmet edecek.


        Platform genişliği 46 metre olacak.
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            Haberler Güncel Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprüye ilişkin detaylar belli oldu: Uzunluğu 1618, kule yüksekliği 196 metre