Türkiye, Coronavirüs'e karşı dünyaya örnek olacak bir mücadele gösterdi. Alınan tedbirler ve hızlı aşılama sayesinde vaka sayıları geriledi. Cumartesi kısıtlaması sona erdi. İstanbullular, hafta sonunda güzel havayı fırsat bildi.

Ormana akın etti. Piknik yaptı, eğlendi. Ancak arkalarında bıraktıkları manzara değişmedi! Bazı duyarsız vatandaşlar, piknik sonrası çöplerini ormanda bırakıp evine gitti. Dün, Belgrad Ormanı'nda çekilen bu kareler, tepki çekti.

AŞIRI HIZLANDIK

Covid-19 ile mücadelede kapsamında 34 milyona yakın kişi aşılandı. Dün 40 yaş ve üstü vatandaşlar da aşılama kapsamına alındı...

BELİRTİLER DEĞİŞTİ

Coronavirüs, yüzyılın felaketi olarak tarihe geçti. İngiliz bilim adamları, COVİD-19'un 'yeni' belirtilerini inceledi: Baş ve boğaz ağrısı, burun akıntısı ile ateş...