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    İstanbullu, 'ndeki görüntüden ders çıkarmadı! Piknik sonrası tonlarca çöpü ormanda bıraktı

    , 'e karşı dünyaya örnek olacak bir mücadele gösterdi. Alınan tedbirler ve hızlı aşılama sayesinde vaka sayıları geriledi. Cumartesi kısıtlaması sona erdi. İstanbullular, hafta sonunda güzel havayı fırsat bildi. Ormana akın etti. 'nda çekilen bu kareler, tepki çekti.

    Utondıran kare

    Türkiye, 'e karşı dünyaya örnek olacak bir mücadele gösterdi. Alınan tedbirler ve hızlı aşılama sayesinde vaka sayıları geriledi. Cumartesi kısıtlaması sona erdi. İstanbullular, hafta sonunda güzel havayı fırsat bildi.

    Ormana akın etti. Piknik yaptı, eğlendi. Ancak arkalarında bıraktıkları manzara değişmedi! Bazı duyarsız vatandaşlar, piknik sonrası çöplerini ormanda bırakıp evine gitti. Dün, Belgrad Ormanı'nda çekilen bu kareler, tepki çekti.

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