Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.06.2021 01:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2021 01:25
    ABONE OL

    'in ilçesinde ormanları ateşe veren PKK'lı terörist tutuklandı

    'in ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ilişkin gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK üyesi bir kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    AA
    Ormanları ateşe veren PKK'lı terörist tutuklandı!

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran'da Koop. Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki 4 ayrı noktada meydana gelen yangınların, itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü ve bölgede terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

    Açıklamada, , ve ekiplerinin ortak çalışması sonucu zanlı D.A'nın olay yerine yakın bir noktada yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

    TUTUKLANDI
    Gözaltına alınan şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikat sonucunda, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandığı kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Zelenskiy duyurdu! Ukrayna NATO'ya katılıyor
    Haberler Güncel İzmir'in Buca ilçesinde ormanları ateşe veren PKK'lı terörist tutuklandı