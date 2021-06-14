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    • 15.06.2021 01:09
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    Sinovac mı Biontech mi, hangisi daha iyi? Sinovac ve Biontech aşısı farkları neler? Hangi aşı daha güvenli?

    ? Sorusu gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor ve 'de bugün Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son olarak aşılama sürecine hız veren yeni aşılama grubuna geçti. Bakan Koca tarafından yapılan son açıklamada, na (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevuları açılacağı duyuruldu. Bu noktada, aşı randevusu almadan önce Sinovac mı Biontech mi daha iyi sorusu en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, yan etkileri neler ve hangi aşı daha güvenli?

    takvim.com.tr
    Sinovac mı Biontech mi, hangisi daha iyi?

    Sinovac mı Biontech mi daha iyi? Yaş ve sektöre göre devam eden aşılamada vatandaşlar ikisi arasında kaldıkları için Sinovac mı Biontech mi? Sinovac ve Biontech farkı nedir, hangi aşı daha iyi? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Bakan Koca tarafından yapılan son açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için aşı randevuları açılacağı duyuruldu. Peki, Koronavirüs aşısı yan etkileri neler ve hangi aşı daha güvenli? İşte detaylar!

    BİONTECH VE SİNOVAC FARKI NEDİR? AŞI FARKLARI

    1.İnaktif Aşılar
    ●Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
    ●Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
    ●Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.●Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
    ●2-8°C'de saklanabilir.
    ●Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
    ●Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
    ●Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.
    2.Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları
    ●Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır.
    ●Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı uzun bir süredir faz III aşamasındaydı.
    ●Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapamazlar.
    ●Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.
    ●Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir.
    ●Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.


    3.MESAJCI RNA (MRNA) AŞILARI

    ●mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
    ●Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
    ●Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.●Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
    ●Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.●Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
    * Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.

        HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ?

        Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Şimdiye kadar uyguladığımız aşı sonuçlarına baktığımızda Sinovac aşısında kişiler koronavirüse yakalansa bile hafif atlattıklarını tespit ettik ve hastaneye yatma oranlarını yüzde 100 oranında azalttı. Bizim için önemli olan, kişinin bu hastalığı hafif geçirmesi veya hiç geçirmemesi" dedi.Doç. Dr. Savaşçı, kişiler hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" diye konuştu.
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        Haberler Güncel Sinovac mı Biontech mi, hangisi daha iyi? Sinovac ve Biontech aşısı farkları neler? Hangi aşı daha güvenli?